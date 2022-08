TelexTorage reunió a CIOs de grandes compaáías

Entornointeligente.com /

TelexTorage, empresa experta en la comercialización e integración de soluciones TI, anunció que se realizó con éxito el nuevo encuentro para CIOs. El acontecimiento se realizó el pasado miércoles 24 de agosto en Buono Italian Kitchen, del Sheraton Hotel.

«El objetivo al organizar este encuentro es retomar el contacto personal, el cara a cara con nuestros clientes y prospects, para afianzar las relaciones que durante la pandemia se vieron afectadas por la necesidad de realizar comunicaciones virtuales. Hemos realizado muchos eventos de este tipo en el pasado y otra vez sentimos que fue espectacular juntarnos, generando un ámbito de interacción que no solo nos permitió mantener un contacto fluido con nuestros clientes, sino que también permitió el intercambio entre los CIOs, quienes compartieron experiencias que potencian sus respectivas gestiones. Este aspecto siempre ha sido muy valorado por los asistentes, y en particular en esta ocasión», dijo Martin Denaro, Director Comercial de TelexTorage . Y subrayó: «Hemos convocado a CIOs de distintos sectores de la industria, como banca, salud, aseguradoras, industria, entretenimiento, etc. El balance es muy positivo ya que se ha logrado sentar nuevamente en una mesa a referentes de distintas industrias generando, como esperábamos, un intercambio de ideas sumamente valiosas para todos, donde, como no podía ser de otra manera, los cambios y la adaptación que provocó la cuarentena fueron uno de los principales temas. Para nosotros, como proveedores, también fue muy útil para comprender de una mejor manera las nuevas necesidades e inquietudes de los responsables de sistemas».

«Fue muy importante lograr esta cumbre. Sin dudas se ha producido un cambio importante en la gestión a partir de la pandemia, que ha potenciado la necesidad de infraestructura para el trabajo virtual y que ha obligado a cambios en la aplicación de presupuestos, precisamente, a todo aquello que facilitará y potenciará esa nueva forma de trabajo. En líneas generales, los distintos sectores de la economía han sufrido los efectos de la crisis. Sin embargo, en materia de tecnología, observamos que se mantienen muchos de los planes de inversión, y en algunos casos se incrementan. Muchos de los asistentes nos han planteado sus planes de crecimiento como un medio para lograr una mayor eficiencia de sus compañías y generar rentabilidad, a veces dañada por el funcionamiento del sistema de precios», explicó Martin Denaro. Y destacó: «Esta es una iniciativa que ha desarrollado TelexTorage como una forma más de acercarse a sus clientes, y que solo fue interrumpida por la cuarentena. En este nuevo ciclo confiamos en realizarla con la periodicidad que lo veníamos haciendo y que nuestros clientes nos solicitan».

Los planes de TelexTorage para el segundo semestre 2022

«Vemos un segundo semestre con una actividad intensa que, confiamos, nos permitirá lograr un cierre fiscal con crecimiento en las ventas. Nos encontramos trabajando en varios proyectos importantes que se concretarán antes de finalizar el año», afirmó Mariano Denaro, Presidente de TelexTorage, y agregó: «A este momento, los números nos marcan un incremento importante en facturación acumulada medida en dólares, comparándolo con igual período del año 2021.»

