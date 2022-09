Telescopios Webb y Hubble capturaron imágenes detalladas del impacto de DART

Entornointeligente.com /

El 26 de septiembre a las 6:14 p. m. (hora peruana), DART se estrelló intencionalmente contra Dimorphos , la pequeña luna del asteroide Didymos. Ha sido la primera prueba que se ha realizado usando la técnica de mitigación de impacto cinético , utilizando una nave espacial para desviar un asteroide que no representa una amenaza para la Tierra y para modificar su órbita. Las observaciones coordinadas del Hubble y del Webb son más que un hito operativo para cada telescopio: también hay preguntas científicas clave relacionadas con la composición y la historia de nuestro sistema solar que los investigadores pueden explorar al combinar las capacidades de estos observatorios. «El Webb y el Hubble muestran lo que siempre hemos sabido en la NASA: aprendemos más cuando trabajamos juntos», dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson. «Por primera vez, el Webb y el Hubble han capturado simultáneamente imágenes del mismo objetivo en el cosmos: un asteroide que ha sido impactado por una nave espacial después de un viaje de siete millones de millas. Toda la humanidad espera ansiosamente los descubrimientos que vendrán del Webb, el Hubble y nuestros telescopios terrestres, sobre la misión DART y más allá». Video: Así fue el impacto de la misión DART de la NASA contra un asteroide ¿Cómo contribuirán las imágenes de Webb y Hubble? Las observaciones del Webb y del Hubble permitirán a los científicos obtener conocimiento sobre la naturaleza de la superficie de Dimorphos, cuánto material fue expulsado por la colisión y la velocidad a la fue expulsado. Además, el Webb y el Hubble capturaron el impacto en diferentes longitudes de onda de luz: el Webb en infrarrojo y el Hubble en visible. La observación del impacto en una amplia gama de longitudes de onda revelará la distribución de los tamaños de las partículas en la nube de polvo en expansión, lo que ayudará a determinar si arrojó muchos trozos grandes o, en su mayoría, polvo fino. La combinación de esta información, junto con las observaciones de telescopios terrestres, ayudará a los científicos a comprender la eficacia con la que un impacto cinético puede modificar la órbita de un asteroide. El Webb captura el lugar del impacto antes y después de la colisión El time lapse de imágenes del Telescopio Espacial James Webb de la NASA comienza justo antes del impacto hasta 5 horas después de la colisión. Las columnas de material aparecen como volutas que se alejan de la ubicación donde tuvo lugar el impacto. En la animación también se ve un área de brillo extremo y rápido. Speed, I am speed. Observing the #DARTMission impact with Webb was a unique challenge. The target moved over at a speed over 3 times faster than the original speed limit Webb was designed to track! In the weeks leading up to the impact, teams carefully tested for success. pic.twitter.com/XGpTsMg0Ab

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) September 29, 2022 El Webb tomó una imagen de la ubicación del impacto antes de que ocurriera la colisión, y tras ella, realizó varias observaciones durante las siguientes horas. Las imágenes de la cámara de infrarrojo cercano de Webb, la NIRCam , muestran un núcleo d y compacto, con penachos de material que aparecen como volutas que se alejan del centro donde tuvo lugar el impacto. Observar el impacto con Webb presentó a los equipos de operaciones de vuelo, planificación y ciencia desafíos únicos, debido a la velocidad a la que se mueve el asteroide. A medida que DART se acercaba a su objetivo, los equipos realizaron un trabajo adicional en las semanas previas al impacto para habilitar y probar un método de seguimiento de asteroides, ya que se mueven tres veces más rápido que el límite de velocidad original establecido para el Webb. «No tengo más que una tremenda admiración por la gente del Webb Mission Operations que hizo esto realidad», dijo la investigadora principal Cristina Thomas de la Universidad del Norte de Arizona en Flagstaff (Arizona). «Hemos estado planeando estas observaciones durante años, luego en detalle durante semanas, y estoy tremendamente feliz de que esto haya llegado a buen término». Los científicos también planean observar el sistema de asteroides en los próximos meses utilizando el instrumento de infrarrojo medio del Webb, el MIRI, y el espectrógrafo de infrarrojo cercano del Webb, el NIRSpec. Los datos espectroscópicos proporcionarán a los investigadores información sobre la composición química del asteroide. El Webb observó el impacto durante cinco horas en total y capturó 10 imágenes. Los datos se recopilaron como parte del Ciclo 1 del Guaranteed Time Observation Program 1245 del Webb, dirigido por Heidi Hammel de la Association of Universities for Research in Astronomy (AURA). Las imágenes del Hubble muestran el movimiento de la eyección tras el impacto El Hubble también obtuvo imágenes del sistema binario antes del impacto y 15 minutos después de que DART golpeara la superficie de Dimorphos. Las imágenes de la Wide Field Camera 3 de Hubble muestran el impacto en luz visible. Los materiales eyectados por el impacto aparecen como rayos que se extienden desde el cuerpo del asteroide. El pico de eyección más intenso a la izquierda del asteroide está en la dirección desde la que se acercó DART. Algunos de los rayos parecen estar ligeramente curvados, pero los astrónomos deben mirar más de cerca para determinar qué podría significar esto. Estudiando las imágenes del Hubble, los astrónomos han estimado que el brillo del sistema se triplicó después del impacto y vieron que el brillo se mantuvo estable, incluso ocho horas después del impacto. El Hubble planea observar el sistema Didymos-Dimorphos 10 nuevas ocasiones durante las próximas tres semanas. Estas observaciones periódicas, relativamente a largo plazo, a medida que la nube de eyección se expande y se desvanece con el tiempo, pintarán una imagen más completa de la expansión de la nube desde la formación de la eyección hasta su desaparición. «Cuando vi los datos, me quedé literalmente sin palabras, atónito por el increíble detalle de la eyección que capturó el Hubble», dijo Jian-Yang Li del Planetary Science Institute en Tucson (Arizona), quien dirigió las observaciones del Hubble. «Me siento afortunado de presenciar este momento y ser parte del equipo que hizo que esto sucediera». El Hubble capturó 45 imágenes en el tiempo inmediatamente anterior y posterior al impacto de DART en Dimorphos. Los datos del Hubble se recopilaron como parte del Ciclo 29 del General Observers Program 16674. «Esta es una vista sin precedentes de un evento sin precedentes», resumió Andy Rivkin, líder del equipo de investigación de DART del Applied Physics Laboratory de la Universidad Johns Hopkins en Laurel (Maryland). Revisa más noticias sobre ciencia, tecnología e innovación en la Agencia Andina y escucha historias inspiradoras en Andina Podcast. Más en Andina: Esto es lo que ocurre cuando buscas información sobre la misión DART de la @NASA_es en Google. Conoce cuáles serán los siguientes pasos tras la colisión. ?? https://t.co/yUPnJEwqIo pic.twitter.com/HzCjVdhdrK

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 28, 2022 (FIN) NDP / SPV Publicado: 29/9/2022

