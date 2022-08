Telescopio James Webb ofreció un nuevo e impresionante video

Entornointeligente.com /

La Galaxia Cartwheel es la última galaxia lejana que ha recibido el tratamiento del telescopio James Webb. El telescopio Webb es el más potente jamás construido y sigue captando imágenes increíbles del cosmos lejano. En un nuevo vídeo de la Agencia Espacial Europea, que colabora con la NASA y la Agencia Espacial Canadiense, el telescopio recorre el cosmos hasta llegar a la Galaxia Cartwheel, situada a 500 millones de años luz.

Get ready for a journey through space 🤸‍♀️! In this short video, we zoom through space to the Cartwheel Galaxy, 500 million light-years away. At the end of the clip, you can see this new composite image by #Webb‘s #NIRCam and #MIRI. pic.twitter.com/CzrxLLfQHg

— ESA Webb Telescope (@ESA_Webb) August 9, 2022