Telescopio James Webb descubre la galaxia más antigua

Entornointeligente.com /

El JWST acaba de batir otro récord que podría revelar la «edad oscura» del espacio. En un estudio reciente enviado a MNRAS, un equipo de investigación en colaboración utilizó el primer conjunto de datos del Telescopio Espacial James Webb (JWST), descubriendo una galaxia candidata, CEERS-93316, que se formó aproximadamente 250 millones de años después del Bing Bang, que también estableció un nuevo récord de desplazamiento al rojo de z = 16,7. Este hallazgo es extremadamente intrigante, ya que demuestra la potencia del JWST, que solo comenzó a enviar su primer conjunto de datos hace unas semanas. CEERS significa Cosmic Evolution Early Release Science Survey y fue creado específicamente para la obtención de imágenes con JWST.

«Las últimas semanas han sido surrealistas, al ver que todos los récords que se mantuvieron durante mucho tiempo con el Hubble han sido batidos por el JWST«, dice la Dra. Rebecca Bowler, becaria Ernest Rutherford de la Universidad de Manchester, y coautora del estudio. «Encontrar una galaxia candidata a z = 16,7 es una sensación asombrosa: no era algo que esperáramos de los primeros datos».

Este nuevo estudio hace referencia a una docena de estudios anteriores que han medido objetos hasta el desplazamiento al rojo z = 10 utilizando una mezcla de observaciones terrestres y con el telescopio espacial Hubble y el telescopio espacial Spitzer.

«Es asombroso haber encontrado ya con el Webb una candidata a galaxia tan lejana, dado que éste es sólo el primer conjunto de datos», afirma Callum Donnan, estudiante de doctorado de la Universidad de Edimburgo y autor principal del estudio. «Es importante tener en cuenta que para estar seguros del desplazamiento al rojo, la galaxia necesitará un seguimiento de las observaciones mediante espectroscopia. Por eso nos referimos a ella como una galaxia candidata».

El estudio determinó que CEERS-93316 no puede ser una estrella de baja masa o un núcleo galáctico activo no obstruido, basándose en los datos de imágenes de NIRCam (Near Infrared Camera), que es el principal generador de imágenes de JWST. Dado que CEERS-93316 podría tener solo 250 millones de años, uno de los objetivos de los cosmólogos es saber qué ocurre en galaxias tan jóvenes y tan poco tiempo después del Big Bang.

«Después del Big Bang, el universo entró en un periodo conocido como la edad oscura, una época en la que no había nacido ninguna estrella», explica Bowler. «Las observaciones de esta galaxia hacen retroceder las observaciones a la época en que creemos que se estaban formando las primeras galaxias que existieron. Ya hemos encontrado más galaxias en el universo primitivo de las que predecían las simulaciones por ordenador, por lo que está claro que hay muchas preguntas abiertas sobre cómo y cuándo se formaron las primeras estrellas y galaxias.»

Dado este increíble hallazgo en sólo el primer conjunto de datos del JWST, es intrigante pensar cuánto más atrás en el universo puede ver este telescopio espacial que bate récords y si puede ver el propio Big Bang.

«En principio, JWST puede detectar galaxias a desplazamientos al rojo superiores a 20, menos de 200 millones de años después del Big Bang«, explica Bowler. «Es probable que estas galaxias sean extremadamente difíciles de encontrar, pero la detección de CERRS 93316 nos da la esperanza de que puedan existir. No pierda de vista este espacio».

«El fenómeno más lejano que se ha observado es el fondo cósmico de microondas (CMB), que es el ‘resplandor’ del Big Bang«, explica Donnan. «La luz del CMB proviene de aproximadamente 400.000 años después del Big Bang y ha sido observada por varios instrumentos a lo largo de los años, sobre todo por el satélite Planck, lanzado en 2009. Webb no podrá ver tan atrás, pero es capaz de sondear las primeras etapas de la formación de las galaxias».

Aunque Donnan y Bowler afirmaron que no hay más observaciones previstas para CEERS-93316, tienen la esperanza de que las haya en el futuro.

El desplazamiento al rojo forma parte de lo que se conoce como efecto Doppler, que los astrónomos utilizan para medir las distancias en el universo. Un ejemplo frecuente para demostrar el efecto Doppler es el cambio en el tono de las ondas sonoras cuando un objeto ruidoso se desplaza hacia ti y luego se aleja de ti, a menudo mediante una ambulancia u otro vehículo de primera intervención. Las ondas sonoras a medida que el objeto viaja hacia usted se conocen como desplazamiento azul, mientras que lo contrario se denomina desplazamiento rojo. Este nuevo estudio establece un nuevo récord de desplazamiento al rojo, lo que significa que los científicos han medido el objeto más lejano del universo hasta la fecha.

ENLACE ORIGINAL: https://www.inverse.com/science/webb-telescope-farthest-galaxy-250-million-years-after-big-bang

VEA TAMBIÉN: Las primeras imágenes del telescopio James Webb de la NASA » EntornoInteligente

Entornointeligente.com