Telerehabilitación se mantiene en el Hospital General Machala

Pacientes del Hospital General Machala que requieren acondicionamiento físico y potenciación muscular a causa de patologías neuro-musculoesqueléticas seguirán contando con rehabilitación física en modalidad a distancia, con la ayuda de tecnología accesible desde sus hogares.

Este servicio tuvo auge en los días de mayor intensidad de la emergencia sanitaria por COVID-19 y tras volver a una relativa normalidad fue suspendido para retomar las terapias presenciales, sin embargo, tras escuchar las sugerencias de los pacientes de mantener la modalidad de atención a distancia, las autoridades del hospital decidieron incorporar la telerehabilitación a la cartera se servicios de la Unidad de Rehabilitación como un servicio fijo.

Joselyn Bernabé, de 28 años, quien tiene una lesión medular tomó con agrado esta noticia. «Es de gran apoyo la telerehabilitación no solo para minimizar contagios por el COVID-19 sino también por la situación económica, por los costos que implica el traslado hasta el hospital, en mi caso, yo vivo a las afueras de Machala», dijo.

Comentó también que ha notado mejorías en su condición física gracias a la telerehabilitación. «Yo no podía mantenerme de pie, mis caderas se vencían, tenía que agarrarme muy fuerte de unas barras, ahora solo me sostengo con una mano y casi sin mucho esfuerzo; mi cadera ya no rota como lo hacía antes», destacó.

Julio Loján, gerente del hospital, comentó que la habilitación de este servicio además de aportar en la calidad de atención, también ha descongestionado mucho la Unidad de Rehabilitación; ahora los tiempos de espera para el agendamiento de terapias de rehabilitación física son de hasta 15 días.

Cada sesión dura 30 minutos y parte con una evaluación inicial del fisioterapeuta para identificar los déficits del paciente, luego se realiza un cronograma de trabajo en función de los objetivos que se desee alcanzar con las terapias que son guiadas a través de videollamada por Marcia Morocho, fisioterapeuta con especializaciones en terapia neural, manual y cultura física.

