Así es la nueva lista de los 50 mejores restaurantes de América Latina

Por primera vez, la tan esperada lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants se dio a conocer en la Ciudad de Buenos Aires. La Usina del Arte fue escenario del evento que reveló los establecimientos celebrados por su talento culinario. El ranking completo Por primera vez, el evento se llevó a cabo en Buenos Aires. La celebración internacional reunió a amantes de la cocina de alrededor del mundo La bulliciosa ciudad de Buenos Aires fue anfitriona de la séptima edición de los Latin America’s 50 Best Restaurants. La Usina del Arte fue escenario del evento que reveló la codiciada lista que celebra el talento culinario latinoamericano. Después de años exitosos en Lima, en la Ciudad de México y en Bogotá, el gran suceso gastronómico llegó a la ciudad de la mano del Ente de Turismo porteño. Chefs, restauradores, periodistas y gastrónomos de todo el mundo convergieron en la capital para celebrar los prolíficos logros y la diversidad de la cocina latinoamericana. Creada a partir de las opiniones y experiencias de más de 252 expertos de la industria de restaurantes en América Latina, la lista es la plataforma de referencia gastronómica de fama mundial que muestra las principales tendencias y destaca a los mejores restaurantes de todos los rincones de la región. Lo que constituye lo “mejor” queda a juicio de estos gourmets y expertos de confianza. Por tercer año consecutivo, el lugar más alto del podio lo ocupó el restaurante del chef Mitsuharu Tsumura, Maido, en Lima, Perú. Los países que arrasaron con la mayor cantidad de lugares en la lista fueron México y Perú, que obtuvieron ambos 11 posiciones. Los argentinos, por su parte, fueron reconocidos en ocho ocasiones por los restaurantes Chila, Tegui, Mishiguene y Don Julio, entre otros. “Es una alegría y un reconocimiento al trabajo recibir este premio. Es complicado decir quién es el mejor porque la cocina es como el arte, es muy subjetivo depende de los gustos. Lo que sí hay es un cariño muy especial, la gente conforma lo que hoy son las cocinas del mundo. Es el deber del ganador usar este espacio para poder generar cambios en la gastronomía. Yo hago lo que me apasiona, y eso es hacer feliz a la gente a través de la comida”, aseguró en diálogo con Infobae Mitsuharu “Micha” Tsumura, chef del Mejor Restaurante de América Latina. Por tercer año consecutivo, el lugar más alto del podio lo ocupó el restaurante del chef Mitsuharu Tsumura, Maido, en Lima, Perú “En los últimos años hemos observado un aumento impresionante del estatus gastronómico de América Latina, que se ha manifestado en la lista de Latinamerica´s 50 Best Restaurants, particularmente en el número de nuevas entradas (7 en total). Con la lista de este año podemos reflexionar sobre la evidente diversidad de ingredientes utilizados en los mejores restaurantes de la región. También observamos más y más restaurantes que poseen, minan y reinterpretan el patrimonio culinario indígena de su país. Finalmente, en una región dominada durante mucho tiempo por la carne, estamos siendo testigos del surgimiento de las verduras como una fuerza paralela (y totalmente complementaria) en la gastronomía latinoamericana”, aseguró en diálogo con este medio William Drew, director de contenido para Latin America’s 50 Best Restaurants. Previo al codiciado anuncio de la lista de los mejores 50, se dieron a conocer los premios American Express Icon Award, otorgado al cocinero peruano Pedro Miguel Schiaffino, así como el premio a la mejor chef femenina concedido a Carolina Bazan, por su trabajo detrás de los restaurantes Ambrosía y Ambrosía Bistró en Santiago de Chile. Además de la distinción Miele One To Watch recibida por el restaurante Celele , de los chefs Sebastián Pinzón y Jaime Rodríguez. Por último, el galardón Latin America’s Best Pastry Chef Award, fue para el gurú del chocolate en la Ciudad de México, Luis Robledo y el Sustainable Restaurant Award fue para el restaurante Central de Lima, Perú. El premio al Arte de la Hospitalidad fue entregado al establecimiento gastronómico en Rio de Janeiro, Lasai , por el chef del mejor restaurante del mundo, el argentino Mauro Colagreco. El Highest New Entry Award, fue para Kjolle, el restaurante de Pía León. Y finalmente, el Chefs’ Choice Award fue para aquel adolescente rebelde que se convirtió en el chef más respetado de su país, el amante de la cocina judía, Tomás Kalika, de Mishiguene. En la lista, la emblemática parrilla porteña, Don Julio, escaló dos posiciones, y quedó en el puesto número cuatro (Guille Llamos) En ranking de los 10 mejores: 1. Maido, Lima, Perú. 2. Central, Lima, Perú. 3. Pujol, Ciudad de México, México. 4. Don Julio, Buenos Aires, Argentina. 5. Boragó, Santiago, Chile. 6. A Casa do Porco, San Pablo, Brasil. 7. El Chato, Bogotá, Colombia. 8. Leo, Bogotá, Colombia. 9. Osso, Lima, Perú. 10. D.O.M., San Pablo, Brasil. Además de ser desde el año pasado, el restaurante argentino mejor rankeado en la lista de los 50 mejores de América Latina, en tan solo un año, la emblemática parrilla porteña Don Julio escaló 20 posiciones en el influyente ranking The World’s 50 Best. Hoy, ocupa el puesto número 4 de la lista de los mejores restaurantes latinoamericanos y el 34 en la de los mejores del mundo. “Estar acá para nosotros ya es un premio, después el puesto que nos toque siempre es bienvenido. Todos esperamos escalar un poquito más, pero la realidad es que nosotros ya ganamos. Lo fundamental en la experiencia gastronómica siempre va a ser el respeto por la gente, y bueno después la carne, obvio. No tiene que faltar nunca en la mesa”, explicó en exclusiva el chef parrillero Bienvenido “Pepe” Sotelo. La conducción de la ceremonia estuvo a cargo de Iván de Pineda El proceso de votación y los resultados de Latin America’s 50 Best Restaurants están sujetos a la adjudicación independiente por parte de la reconocida consultora de servicios profesionales Deloitte. Si bien no hay una lista predeterminada de criterios, existen reglas de votación estrictas. “El panel está compuesto en un 50% por mujeres y en un 50% hombres, y todos los votantes son personas que viajan regularmente y tienen una mezcla diversa de experiencias gastronómicas”, sostuvo Drew. Cada miembro somete 10 votos, confidencialmente, sobre lo que considera sus mejores experiencias gastronómicas de los últimos 18 meses; al menos cuatro de esos votos deben ir a restaurantes fuera de su propio país. La Academia está dividida en cuatro regiones: México y América Central, América del Sur (Norte), América del Sur (Sur) y Brasil. Cada región tiene un presidente y otros 62 miembros con derecho a voto, compuestos por periodistas, críticos gastronómicos, chefs, restauradores y gourmets “bien viajados”. “Somos reacios a generalizar sobre una región que cuenta con tantas influencias, estilos, culturas y pueblos diferentes. Desde México hasta Chile y todo lo demás, los mejores restaurantes de América Latina buscan ofrecer experiencias auténticas y memorables. Las influencias únicas y las olas de inmigración que han marcado la historia de la región han creado una serie de paisajes culinarios únicos que siguen evolucionando”, concluyó el director. Mitsuharu Tsumura nació en Lima, pero su familia proviene de Osaka, Japón. El dueño del restaurante Maido, un referente gastronómico en Perú y uno de los mejores restaurantes de latinoamérica y del mundo, fusiona las tradiciones niponas y peruanas La lista completa: 11. Quintonil, Ciudad de México, México. 12. Isolina, Lima, Perú. 13. Astrid y Gastón, Lima, Perú. 14. Alcalde, Guadalajara, México. 15. Pangea, Monterrey, México. 16. Sud 777, Ciudad de México, México. 17. Maito, Ciudad de Panamá, Panamá. 18. Mani, San Pablo, Brasil. 19. Rafael, Lima, Perú. 20. Mishiguene, Buenos Aires, Argentina. 21. Kjolle, Lima, Perú. 22. Harry Sasson, Bogotá, Colombia. 23. Oteque, Rio de Janeiro Brasil. 24. Lasai, Rio de Janeiro, Brasil. 25. Tegui, Buenos Aires, Argentina. 26. La Mar, Lima, Perú. 27. Rosetta, Ciudad de México, México. 28. Máximo Bistrot, Ciudad de México, México. 29. Chila, Buenos Aires, Argentina. 30. Ambrosía, Santiago, Chile. 31. Nicos, CIudad de México, México. 32. Le Chique, Cancún, México. 33. Parador La Huella, José Ignacio, Uruguay. 34. De Patio, Santiago, Chile. 35. Olympe, Rio de Janeiro, Brasil. 36. Mil, Cusco, Perú. 37. Restaurante 040, Santiago, Chile. 38. La Docena, Polanco, México. 39. El Baqueano, Buenos Aires, Argentina. 40. Evvai, San Pablo, Brasil. 41. La Docena, Guadalajara, México. 42. Manu, Curitiba, Brasil 43. Mocoto, San Pablo, Brasil. 44. Osaka, Santiago, Chile. 45. Elena, Buenos Aires, Argentina. 46. Gran Dabbang, Buenos Aires, Argentina. 47. 99, Santiago, Chile. 48. Malabar, Lima, Perú. 49. Mayta, Lima, Perú. 50. Narda Comedor, Buenos Aires, Argentina. Carolina Bazán, chef de Ambrosía y Ambrosía Bistró en Santiago de Chile, fue nombrada Best Female Chef Desde una cena de bienvenida y la serie de discusiones sobre liderazgo culinario #50BestTalks, hasta el anual Chefs’ Feast el 9 de octubre, los asistentes fueron invitados a distintivos eventos. La serie de tres días de eventos culminó con la prestigiosa gala de entrega de premios. Junto al carácter internacional de la cocina porteña y su magnífico patrimonio, la gastronomía de la ciudad y la vinicultura local convirtieron a Buenos Aires en escenario de la séptima edición de la celebración. “Este evento fue una gran oportunidad para el turismo de la Ciudad, ya que los viajeros muchas veces eligen un destino por su cocina y 50 Best trae a los grandes referentes del mundo gastronómico a su ciudad anfitriona”, explicó Gonzalo Robredo, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Los chefs internacionales encontrarán en Buenos Aires una oferta de muchísimo valor, que combina lo mejor de nuestra cocina con la de muchas otras latitudes que llegaron con las diferentes migraciones”, concluyó. 