Telegram Premium: conozca sus ventajas y precio

Después de anunciar Telegram Premium a principios de este mes, la aplicación de mensajería ha lanzado finalmente el nivel de pago, que da a los usuarios acceso a características adicionales por 4,99 dólares al mes (vía TechCrunch). Todas las características se describen en un post en el blog de Telegram, con algunos de sus mayores atractivos incluyendo descargas más rápidas y un mayor tamaño máximo de carga de archivos de 4 GB (en lugar de los 2 GB estándar).

Los suscriptores Premium también tendrán el doble de los límites impuestos a los usuarios estándar. En lugar de tener hasta 500 canales, los abonados tendrán un límite de 1.000 canales. Lo mismo ocurre con otras funciones de Telegram: los suscriptores pueden crear 20 carpetas de chat con 200 chats cada una, guardar hasta 10 pegatinas, fijar hasta 10 chats y añadir un total de cuatro cuentas a Telegram en lugar de tres. Los usuarios Premium también pueden tener biografías más largas con un enlace.

Otras ventajas son el acceso a una biblioteca de stickers Premium con animaciones más odiosas a pantalla completa, reacciones emoji exclusivas y fotos de perfil animadas (como las que se ven en Steam). También hay conversión de texto para los mensajes de voz en caso de que no tengas auriculares a mano, además de herramientas de gestión del chat que te permiten cambiar tu carpeta de chat por defecto. Ah, y la suscripción a Premium elimina los mensajes patrocinados en los canales públicos.

La opinión del CEO de Telegram, Pavel Durov, sobre el nivel freemium de la plataforma no ha cambiado desde que planteó la posibilidad por primera vez en 2020. En línea con lo que dijo anteriormente, Durov declaró la semana pasada que las funciones gratuitas seguirán siendo gratuitas y que las nuevas funciones no afectarán a la experiencia de Telegram para los no suscriptores. Esto significa que los usuarios gratuitos de Telegram deberían poder descargar archivos más grandes subidos por los suscriptores, así como ver las reacciones premium o los emojis que utilizan.

Durov también prometió que Telegram tampoco dejará de desarrollar funciones para los usuarios gratuitos, algo que la plataforma parece estar cumpliendo hasta ahora. La última actualización de Telegram muestra insignias verificadas en los chats (no solo en los perfiles, resultados de búsqueda o listas de chats), da a los grupos públicos la posibilidad de habilitar las solicitudes de unión y añade algunas mejoras específicas de la plataforma.

Dicho esto, Telegram Premium viene con un montón de características, muchas de las cuales probablemente serán atractivas para los usuarios más activos de Telegram, que ahora son 700 millones. Personalmente, me gusta que la mayoría de las ventajas de Premium se basen en las características existentes de Telegram. El nuevo nivel no pone detrás de un muro de pago características que deberían haber estado en la plataforma en primer lugar (algo así como lo que hizo Twitter con su botón «deshacer»).

