El Estado resumido en 78 páginas

Ceferino Martín es un joven graduado en derecho de Las Palmas de Gran Canaria que, a sus 28 años, ha decidido tratar de desmenuzar las interioridades del Estado y las administraciones locales para resumirlas en las 78 páginas de Un voto responsable , un libro creado gracias al fondo de ayuda de la FULP y que próximamente será publicado por canariaseBook.

La idea surgió hace años, durante una conversación de Martín con Jonathan López Estévez, profesor de derecho canónico en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ya fallecido y a quien va dedicada la obra. Martín y López abordaron en su diálogo el poco conocimiento, especialmente en los jóvenes, del valor de las instituciones

Por ello, Ceferino Martín ha escrito este trabajo, al que define como «un libro objetivo, es un libro académico. No hablo de ideologías. Hablo de las instituciones del Estado. Por eso para mí es como un matrimonio. Una cosa es la política, la otra es la ideología, y otra las instituciones del Estado. Que interactúan como si fuera un matrimonio en régimen de bienes gananciales», indicó

Sin embargo, aunque su proyecto es trasladar su texto a ponencias en institutos, para dirigirse a un público entre 16 y 18 años, espera que el radio de alcance de su investigación sea el más amplio posible. «Cerrarse a un público sería un error. La cultura en el plan institucional tiene que estar en todos los ciudadanos. No solamente en un sector. Va dirigido, fundamentalmente, al sector más joven porque van a ejercitar por primera vez el voto. Yo entiendo que una persona de 50 años ya lo ha ejercitado durante muchas legislaturas, aunque eso no quiere decir que sepa cómo son las instituciones», indicó en declaraciones a este periódico

Durante el proceso de gestación de la obra, que será publicado pronto, Ceferino Martín acudió a diversas fuentes para concretar la idea que queria explicar. «Me he nutrido de mis conocimientos. Y durante estos meses me he empollado seis o siete manuales de derecho constitucional. E, incluso, he cogido un manual de 1970. De antes de la Constitución para hacer una comparativa», aseveró

Nuevos tiempos A través del proceso creativo del libro que ha elaborado, Ceferino Martín ha advertido que hoy es más necesario que nunca acreditar para qué sirven las instituciones ante la velocidad con la que se propagan determinados mensajes. «La política ha evolucionado. Vivimos en un siglo totalmente digitalizado, donde la comunicación está en un clic. Y la información también lo está. Antiguamente la política era algo solemne que se veía en los telediarios, en horarios incómodos y en conversaciones entre adultos. Ahora ha trascendido. A través de las redes sociales los políticos se han convertido en verdaderos compañeros y amigos de las redes e interactúan con toda clase de personas. Y como en las redes sociales no hay ni menores ni mayores, simplemente usuarios, nos encontramos con que cualquier político hace llegar directamente su discurso a ciudadanos que dentro de tres o cuatro años adquirirán la mayoría de edad y ejercitarán su derecho a voto sin un conocimiento del funcionamiento del Estado pero sí con la idea preconcebida que le ha querido dejar el político a través de las redes», expuso

En ese orden de factores habla de la política de nuestros tiempos, en la que los mensajes se propagan y cierta forma de comunicarlos se ha convertido en atractiva para exponer en el foro mediático. «Nos encontramos con el hecho de que ahora hay programas sobre política en horarios de máxima audiencia, los sábados por la noche, cuando deberían estar poniendo una película de 007. Las mañanas en la televisión se dedican íntegramente a la política. Hay una serie de televisión que habla de las cloacas del Estado. La política ha trascendido, ya no es ese aspecto catedralicio, solemne, de traje y corbata. Ha ido más allá, Albert Rivera está con Malú . Es importante que el ciudadano tenga conciencia de que una cosa es la política y otra la administración del Estado», señaló

Motivaciones Todos esos elementos forman parte de la linea argumental de Un voto responsable , un libro que por apellido reza régimen institucional y territorial del Estado español . Una cartografía esencial para que los ciudadanos comprendan realmente para que están ejerciendo su derecho a la elección de sus representantes cada vez que son convocados a las urnas. «España es un estado social y democrático que tiene una Constitución, que es nuestra norma suprema y en ella se recogen unas normas fundamentales. Unos derechos y deberes, una organización desde el punto de vista de la organización financiera. Y esto es fundamental que se sepa, para apostar por la calidad democrática de nuestro país. La salud de nuestra democracia no depende de cuánto pese una urna en relación a los votos que haya, que también es importante la participación, también la calidad en relación de la cultura institucional que tenga el ciudadano sobre el ejercicio del voto», indicó Ceferino Martín, autor del texto

