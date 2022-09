Teillier intenta justificar su llamado: «Lo que dije es ‘salgamos a celebrar’ y que hay que defender el voto en las urnas»

Entornointeligente.com /

El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier , salió a enfrentar la polémica que generó su llamado a defender en «las calles» el posible triunfo del Apruebo este 4 de septiembre , bajo el argumento de que en caso de tener un resultado estrecho, la oposición podría cuestionarlos.

Los comentarios concedidos el domingo a radio Nuevo Mundo y reflotados esta jornada por el medio Ex-Ante, generaron inmediatas reacciones desde la oposición, quienes incluso apuntaron a que «demuestra su desesperación» de cara al Plebiscito o que «promueven la violencia». En tanto, desde el oficialismo, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic , los calificó como «desafortunados».

«Si la derecha en este momento dice que van a respetar el resultado a todo evento si es que gana el Apruebo, entonces creo que estaríamos mucho mejor, porque todos queremos que este proceso siga en paz y saldríamos a celebrar muy contentos, y lo vamos a hacer, porque no está prohibido salir a las calles, no es inconstitucional, las manifestaciones no están prohibidas». Guillermo Teillier, presidente del PC Pero en La Moneda también hubo reacciones, y fue la propia ministra del Interior, Izkia Siches, quien llamó a la «prudencia» frente a este tipo de declaraciones, enfatizando el respeto a los resultados, «aunque sea por un voto, éste se respeta», sostuvo.

En conversación con Meganoticias, el timonel comunista enfatizó que sus dichos se enmarcan en un » contexto más amplio; primero dije que vamos a ganar, lo que molesta mucho eso, y yo creo que por eso han sacado tanto a la palestra esos dichos «.

Además, explicó que » lo que dije es ‘salgamos a celebrar’ y dije que hay que defender el voto en las urnas , porque puede que el resultado sea estrecho y dije también que podrían provocarse maniobras desde la derecha, que han estado hablando que puede haber fraude, de que han cuestionado al Servel, han cuestionado al Gobierno, incluso por imprimir textos constitucionales, y cuando ya se empieza a hablar de que puede haber fraude, uno teme lo peor y, por lo menos yo, no confío en la derecha «.

Y agregó: «si es muy estrecho el triunfo, podrían cuestionar que no sería representativo de la voluntad popular. Lo que yo pienso en este caso, es que tiene que respetarse el veredicto de las urnas, lo que diga el pueblo, para A o por B».

«Ahora, si la derecha en este momento dice que van a respetar el resultado a todo evento si es que gana el Apruebo, entonces creo que estaríamos mucho mejor, porque todos queremos que este proceso siga en paz y saldríamos a celebrar muy contentos, y lo vamos a hacer, porque no está prohibido salir a las calles, no es inconstitucional, las manifestaciones no están prohibidas», subrayó.

Llamado a la «prudencia» y reacciones del PS

Consultado por los dichos de la ministra Siches y su llamado a la «prudencia», Teillier dijo estar » totalmente de acuerdo «, y recalcó que «no estoy incitando a nada, estoy llamando a celebrar y a defender un triunfo legítimo si es que se da ese triunfo, y no estoy pasando por sobre la Constitución ni nada, tampoco estoy incitando a desórdenes, ni a incendiar la pradera como han dicho algunos, eso no es así».

Asimismo, destacó que «cualquier organismo colegiado, sindicatos, los sin casas, agrupaciones de detenidos desaparecidos, los que tienen presos por la revuelta, todos de alguna manera se manifiestan en las calles. Incluso, la campaña electoral, el triunfo nosotros lo estamos alcanzando en las calles pese a quien le pese, en las calles les ganamos al Rechazo ‘de pe a pá’ y hace unos días le estamos ganando ampliamente en las redes».

» Por eso creo que vamos a ganar, pero el triunfo puede ser estrecho y el peligro se desconozca el triunfo del Apruebo, y por eso creo que hay que precaverse, sobre todo cuando cuando en el Rechazo hay personajes como este señor (Gonzalo) De la carrera «, dijo el timonel PC.

En el caso de las críticas de la timonel del PS, Teillier sostuvo que «yo creo que se adelantó un poco a conocer mis explicaciones, que creo que son claras». De todas formas, indicó que esta situación «no tensiona nada; estamos conversando todos los partidos y creo que todos estamos hasta ahora en la ruta que ha fijado el Presidente de la República, y por ahí nos vamos a ir».

Con todo, en caso que gane el Rechazo, sostuvo que «no nos va a gustar y no vamos a estar conformes, vamos a seguir en la pelea, porque no se acabaría la pelea por una nueva Constitución, y en eso vamos a estar también en pie de lucha». ¿Encontraste algún error? Avísanos

