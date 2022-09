Teheran: «Basta proteste». La nazionale copre la maglia

Entornointeligente.com /

ISTANBUL. – Tolleranza zero contro le proteste. Le forze dell’ordine in Iran utilizzeranno «tutta la forza a loro disposizione per contrastare le cospirazioni di controrivoluzionari ed elementi ostili».

Sono definiti in questi termini, in un comunicato della polizia, i manifestanti che da 13 giorni scendono in piazza per denunciare la morte della 22enne curda Mahsa Amini dopo l’arresto da parte della polizia morale perché non portava il velo in modo corretto.

Da 13 giorni in varie città del Paese continuano dimostrazioni di vario tipo. Secondo il gruppo basato a Oslo «Iran Human Rights», nella facoltà di Medicina dell’Università di Shiraz alcuni studenti hanno manifestato gridando slogan «contro la dittatura» e contestando le forze dell’ordine dopo l’arresto di alcuni di loro.

Un rapporto dell’agenzia vicina alle Guardie della rivoluzione, Fars, parla di 60 vittime tra manifestanti e forze dell’ordine dall’inizio delle proteste, mentre stando ai dati dei media iraniani indipendenti sono almeno 76 i manifestanti uccisi e quasi 3.000 persone sono state arrestate soltanto nella capitale Teheran.

Tra i detenuti anche l’attivista Faezeh Hashemi, figlia dell’ex presidente Akbar Hashemi Rafsanjani, che, secondo l’agenzia di stampa Tasnim, è stata «arrestata» dai servizi di sicurezza per il suo sostegno alle dimostrazioni.

Alla protesta si sarebbe aggiunta anche la nazionale di calcio. Ieri, prima di un’amichevole premondiale in Austria contro il Senegal, i giocatori iraniani si sono coperti la maglia con un giubbotto nero durante l’inno. Il gesto non è stato spiegato, ma viene interpretato dagli osservatori come un sostegno alle proteste, considerate anche le dichiarazioni in questo senso sui social media – poi rimosse secondo IranWire – da parte di Sardar Azmoun, attaccante del Bayer Leverkusen e stella della squadra.

«Le proteste non si fermeranno perché pare che questa volta le persone siano unite, come mai era stato in passato, e soprattutto c’è una profonda separazione tra il popolo e il governo», ha detto all’ANSA la giornalista iraniana Asal Abasian, dissidente fuggita in Turchia dopo avere ricevuto pressioni dalle autorità in Iran riguardo al suo lavoro e alla sua identità di genere.

A quasi due settimane dalla morte della figlia, intanto, la famiglia di Mahsa Amini ha presentato una denuncia contro gli «autori del suo arresto» e gli agenti di polizia che l’hanno interrogata, mentre il Segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha chiesto che venga avviata «un’indagine tempestiva e imparziale» sulla morte della giovane da parte di un’autorità indipendente.

«Dopo la morte di Mahsa Amini, prosegue l’eroica rivolta delle donne iraniane contro il regime degli ayatollah», ha scritto intanto la leader di Fratelli d’Italia e premier in pectore Giorgia Meloni in un messaggio sui social media in cui ha espresso «vicinanza alle coraggiose donne che si battono in Iran e nel mondo per difendere i loro diritti e la loro libertà». Le reazioni per il pugno duro contro i manifestanti cominciano a moltiplicarsi in tutto l’Occidente.

La Spagna ha convocato l’ambasciatore iraniano a Madrid, Hassan Qashqavi, per «protestare» contro la «repressione» in corso nel Paese, dopo aver espresso «l’irremovibile condanna» delle «violenze perpetrate contro manifestanti pacifici in diverse parti della Repubblica islamica dell’Iran». Nella nota, Madrid ha sottolineato quindi l’impegno «per la difesa dei diritti umani, e in particolare dei diritti delle donne, che devono essere rispettati in ogni circostanza».

(di Filippo Cicciù/ANSA).

