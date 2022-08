Teófimo López vs. Pedro Campa: Cómo ver la pelea por ESPN Deportes & ESPN+

Entornointeligente.com /

El ‘takeback’ está en pleno efecto. Teófimo López, una de la estrellas jóvenes más grandes del boxeo, regresa al ring este sábado contra el mexicano Pedro Campa en un evento de Top Rank Boxing en Las Vegas que marcará el debut del ex campeón de peso ligero de sangre hondureña en el peso superligero.

La cartelera estelar en el Resorts World Event Center de Las Vegas se podrá ver por ESPN+, ESPN Deportes y ESPN a partir de las 10 p.m. ET; el evento comienza con preliminares por ESPN+ desde las 6:40 p.m. ET .

Top Rank Boxing está en ESPN y ESPN+ . Suscríbete a ESPN+ para ver eventos exclusivos de boxeo , pesajes y más (Sólo EE.UU.).

Sábado 13 de agosto, 10 p.m. ET ESPN+/ESPN Deportes: Teófimo López vs. Pedro Campa, 10 rounds, superligero

Sábado 20 de agosto, 6:30 p.m. ET ESPN+: Pelea de campeonato: Emanuel Navarrete vs. Eduardo Baez, 12 rounds, por el título peso pluma OMB de Navarrete

López (16-1, 12 KOs) peleará por primera vez desde su derrota por decisión dividida en noviembre ante George Kambosos en la Sorpresa del Año de ESPN. El boxeador de 25 años fue derribado en el primer round, pero se recuperó para anotarse un derribo en el round 10 antes de finalmente perder en las tarjetas de puntuación.

Después de su victoria sobre Vasiliy Lomachenko en octubre de 2020 para capturar los cuatro títulos de peso ligero, López entró en la lista libra por libra de ESPN, pero después del sorprendente revés, se encuentra buscando establecerse en una nueva división.

López ha lidiado con una letanía de problemas de salud mientras tanto. Se sometió a una cirugía artroscópica en el codo izquierdo en febrero y una cirugía artroscópica en la mano derecha en marzo.

Lo más preocupante de todo fue que López fue hospitalizado después de la derrota de noviembre con «aire extenso en el espacio retrofaríngeo», que probablemente fue causado por un leve desgarro en el esófago, informó Mark Kriegel de ESPN .

Después de un largo periodo de inactividad, López regresa para recuperar el tiempo perdido y su estatus entre la nueva generación de peleadores que se destaca sobre el ring.

Campa (33-1-1, 22 KOs) nunca ha competido fuera de México y nunca se ha enfrentado a una competencia remotamente cercana al nivel de López. El boxeador de 30 años empató contra Abner López (sin relación) en 2019.

play 3:09 Ante Campa ‘todos van a ver el ‘takeback», Teófimo López El excampeón mundial dijo sentirse cómodo en su nueva división y está listo para montar un show de regreso ante el mexicano Pedro Campa el 13 de agosto en una cartelera que será transmitida por ESPN.

¿Cómo veo la cartelera López vs. Campa el sábado? La transmisión de la cartelera López vs. Campa comenzará a las 6:40 p.m. ET en ESPN+ .

Stream todas las peleas en ESPN+: descargue la aplicación de ESPN

¿No tienes ESPN+? Consíguelo aqui.

Mira más de boxeo por ESPN Deportes y ESPN: WatchESPN | TV

¿No tienes ESPN? Obtén acceso instantáneo.

La cartelera del sábado • Teófimo López vs. Pedro Campa, 10 rounds, superligero

• Xander Zayas vs. Elias Espadas, 8 rounds, junior mediano

• Andres Cortés vs. Abraham Montoya, 8 rounds, junior ligero

• Duke Ragan vs. D’Angelo Fuentes, 6 rounds, pluma

• Troy Isley vs. Victor Toney, 6 rounds, mediano

• Charley Sheehy vs. TBA, 4 rounds, ligero

• Omar Rosario vs. TBA, 6 rounds, junior welter

• José Enrique Vivas vs. Edy Valencia, 8 rounds, pluma

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com