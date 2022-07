Tecnópolis postergó la reapertura por cuestiones climáticas: cuándo abrirá

Entornointeligente.com /

Bajo el lema «Argentina soberana, creando futuros» , la inauguración será el domingo a las 14 en el predio ubicado en la localidad bonaerense de Villa Martelli con la presencia de los ministros de Cultura, Tristán Bauer ; de Educación, Jaime Perczyk ; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus ; y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta .

Habrá que esperar un día más. Mañana, sí, #VuelveTecnópolis.

Las actividades programadas para este sábado se reprogramarán para las próximas semanas. ¡Te esperamos!

— Tecnópolis (@TecnopolisArg) July 16, 2022 Con entrada gratuita y sin necesidad de reservar con anticipación , se podrá disfrutar de cientos de actividades para todas las edades, a cargo de más de 60 organismos e instituciones .

La megamuestra de arte, ciencia y tecnología estará abierta de miércoles a domingo de 12 a 19 , durante el receso invernal. Y, a partir de agosto, en articulación con el Ministerio de Educación de la Nación, volverán las visitas de escuelas de todo el país de jueves a domingos hasta el 23 de octubre .

Para las infancias, la jornada empieza con la obra de teatro Fede y Luna en el Transbordador Escénico , a las 14:30 y a las 17 y, en ese mismo escenario, a las 15 y a las 18 se presentará la obra Evitácora . En simultáneo, en la Nave de la Ciencia , los actores Les Ivans combinarán más de 20 técnicas teatrales y musicales.

En el Galpón de las infancias , estará Flotante , una actividad interactiva para las primeras infancias que combina distintas instalaciones sensoriales, mientras que en el Microestadio se reestrenará El Gran Baile de Zamba y Nina .

En tanto, el domingo a las 13:30 sonará «¿Cómo Suena? Musiquita con orejas» , una obra musical para niños. Luego, a las 14 tendrá lugar «La Fiesta del Natalicio» , un espectáculo teatral que se inspira en una fiesta de cumpleaños.

En el Auditorio Cultura se presentará «Sueño» , una adaptación infantil de la obra del dramaturgo William Shakespeare «Sueño de una noche de verano» ; en la Nave de la Ciencia tocará la banda de música infantil Valor Vereda ; y en el Patio Federal , se realizará «Lo ves o no lo ves» , un espectáculo en homenaje a la poeta y compositora María Elena Walsh .

A las 16 , en la Nave de la Ciencia , se presentará el show musical de los «Nilocos» ; en el Auditorio Orgullo Nacional se podrá ver la obra «Perdiendo el tiempo» ; y a las 16:30 iniciará el show musical «Las aventuras del coyita y su llama» , en el Patio Federal .

— Tecnópolis (@TecnopolisArg) July 16, 2022 En el Microestadio se presentará el conjunto de percusión La Bomba Del Tiempo , la DJ Lía Ghara , el músico Agustine Cumbia , y a las 18 cerrará el dúo de cumbia y música latinoamericana El Mago y La Nueva .

