Y se cumplió | Excluyen a familias de las bolsas CLAP por no votar en Maracaibo

Habitantes del norte de Maracaibo en el estado Zulia, denunciaron que por órdenes del Consejo Comunal están eliminando del beneficio de las bolsas de alimentos CLAP a aquellas personas que no acudieron a votar en las controvertidas elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre.

«El es mi vecino Javier Nava, también fue eliminado de aquí de la calle 22 del barrio Ajonjolí, son 25 personas y están eliminando a 10 familias (…) no puede ser posible que jueguen con el hambre del pueblo», denunció una ciudadana afectada.

De este modo parece estarse concretando la amenaza del primer vicepresidente del PSUV cuando dijo en un acto de cierre de campaña que «quien no vota, no come».

COMO QUE SI ERA VERDAD

Eso de: “Quien no vota, no come”. Comunidades del Nor oeste de #Maracaibo denunciaron ser excluidos del CLAP por no ir a votar el pasado #6Dic #Venezuela #Maracaibo pic.twitter.com/Qcg7xLbAuz

— Lenin Danieri D (@LDanieri) December 11, 2020

