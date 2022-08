‘Tecatito’ Corona, Raúl Jiménez y ‘Chucky’ Lozano, el tridente que no existió en la Selección Mexicana

Entornointeligente.com /

Jesús ‘ Tecatito ‘ Coro na no estará en la Copa del Mundo de Qatar 2022 tras sufrir este jueves una grave lesión en el entrenamiento del Sevilla que lo dejará fuera de las canchas por varios meses. La desafortunada noticia rompe la ilusión de los aficionados por ver al ‘ Tecatito ‘, Raúl Jiménez e Hirving Lozano como el tridente ofensivo de la Selección Mexicana en la justa que se celebrará en Medio Oriente.

Entre 2019 y 2022, Lozano , Corona y Jiménez han jugado solo ocho partidos juntos y han tenido muy poco impacto en el juego ofensivo del combinado mexicano. De hecho, el tridente no ha marcado un gol con los tres jugadores juntos sobre la cancha.

La Copa Oro 2019 se perfilaba para ser la primera competencia importante que Lozano , Jiménez y ‘ Tecatito ‘ podían encarar como el nuevo tridente ofensivo de El Tri, sin embargo, ‘ Chucky ‘ sufrió una lesión de rodilla en un duelo contra Venezuela diez días antes del debut de México, mientras que Jesús Corona no fue considerado por Martino para el certamen de la Concacaf, luego que el exjugador de Rayados estuvo en medio de polémica por no reportarse a una convocatoria por supuestos problemas físicos.

El primer partido junto de Jiménez , Corona y Lozano fue el 11 de septiembre de 2019. El tridente fue titular en el partido amistoso contra Argentina y La ‘Albiceleste’ ganó 4-0 con un brillante Lautaro Martínez que marcó tres anotaciones.

Hirving Lozano | Raúl Jiménez | Jesús Corona ESPN ‘ Chucky ‘, Raúl y Jesús ‘ Tecatito ‘ Corona jugaron juntos con El Tri hasta el 14 de noviembre de 2020, año marcado por la pandemia del Covid-19 y que obligó a cancelar una importante cantidad de partidos internacionales. En Austria, México se midió a Corea del Sur y el tridente fue titular con Jiménez anotando un gol aunque al momento de marcarlo ya no estaba ‘Tecatito’ en el terreno de juego.

El 2021 parecía ser un gran año para Corona , Lozano y Jiménez con la Selección Mexicana , pero Raúl sufrió una fractura de cráneo a finales de 2020, que lo llevó a estar fuera de las canchas por más de seis meses y se perdió la Copa Oro. Por su parte, El ‘ Chucky ‘ si fue considerado al certamen de la Concacaf, pero en el segundo partido sufrió una dura lesión que lo obligó a retirarse de la competencia.

Raúl , ‘ Tecatito ‘ y ‘ Chucky ‘ coincididieron de nuevo hasta el 8 de octubre de 2021 para el partido ante Canadá por el Hexagonal Final de la Concacaf. El tridente fue titular, pero generó poco peligro y el encargado de anotar por parte de México fue Jorge Sánchez.

Unos días más tarde, el tridente salió como titular ante Honduras por las eliminatorias mundialistas, pero no tuvieron impacto ofensivo. ‘ Chucky ‘ anotó en la victoria por 3-0 ante Honduras, sin embargo, su anotación cayó cuando Jiménez y Corona ya no estaban en la cancha El 14 de octubre ante El Salvador, El ‘Tata’ no colocó al tridente como titular, no obstante, ‘ Tecatito ‘, Lozano y Jiménez coincidieron unos minutos en el terreno de juego aunque sin generar peligro juntos.

Para el partido contra Estados Unidos por el Hexagonal de la Concacaf disputado el 13 de noviembre de 2021, Gerardo Martino apostó por Jiménez , Lozano y Corona como titulares en el ataque, pero el tridente poco pudo hacer para evitar que El Tri perdiera ante las «Barras y las Estrellas» por 2-0.

El 25 de marzo de 2022, México recibió la visita de Estados Unidos en el Estadio Azteca y con Jiménez , ‘ Tecatito ‘ y ‘ Chucky ‘, el equipo empató sin goles contra el combinado estadounidense, resultado que generó muchas dudas en cuanto a la poca efectividad del tridente.

El último partido del tridente lo disputó el pasado 28 de marzo ante Honduras. Una vez más, Jiménez , ‘ Chucky ‘ y ‘ Tecatito ‘ no influyeron en el marcador con Edson Álvarez siendo el autor del gol de la victoria azteca por 1-0.

En la última convocatoria de Gerardo Martino para los duelos de preparación ante Nigeria, Uruguay y Ecuador. ‘Chucky’ Lozano no pudo ser parte de los partidos debido a que tuvo que pasar por el quirófano debido a una lesión en el hombro. Cabe destacar que ‘ Tecatito ‘ había sido el único elemento del tridente que no había sufrido una lesión importante durante el proceso de Martino.

La lesión de Jesús Corona es un golpe importante para las aspiraciones de la Selección Mexicana a unos meses del Mundial de Qatar 2022 , pero es una realidad que el tridente no había funcionado, por lo que la desafortunada baja de El ‘ Tecatito ‘ podría «beneficiar» a Gerardo Martino en su búsqueda de solucionar los problemas ofensivos de México.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com