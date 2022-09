Tebet diz que, se eleita, vai cumprir lista tríplice para escolha do procurador-geral da República

Entornointeligente.com /

06/09/2022 12h10 Atualizado 06/09/2022

1 de 1 Simone Tebet participa de reunião com ANPR — Foto: Beatriz Borges/g1 Simone Tebet participa de reunião com ANPR — Foto: Beatriz Borges/g1

Em reunião nesta manhã (6) com a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), Simone Tebet (MDB) reforçou o compromisso de atender a lista tríplice da categoria para a procuradoria-geral da República. A candidata à Presidência também defendeu a independência e autonomia do Ministério Público durante o encontro em Brasília.

«Lista tríplice vai ser cumprida, atendida. É um direito do Ministério Público, de preferência constitucionalizado para não ter problema. É uma instituição de estado. Não é uma instituição de governo», afirmou Tebet.

«Se ele [MP] não tiver autonomia para com a caneta investigar, denunciar e processar, se ele tiver a ingerência do próprio poder Executivo, nós estamos acabando com o direito da sociedade brasileira de ver os crimes de corrupção sendo investigados e, depois, as autoridades públicas serem punidas e condenadas», completou a candidata.

O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), ignorou a lista da categoria ao indicar Augusto Aras para um segundo mandato à frente da PGR. À época, a ANPR divulgou uma nota apontando que a decisão «fragilizava» o MP.

Aras não integrou a lista tríplice da ANPR, eleita em junho de 2021, assim como não integrou a de 2019, quando foi indicado por Bolsonaro para o cargo pela primeira vez.

Os candidatos à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Ciro Gomes (PDT) também não prometeram respeitar a lista tríplice de indicação para a escolha do procurador-geral da República em entrevistas concedidas ao Jornal Nacional e ao podcast «O Assunto», respectivamente.

Críticas ao Eduardo Bolsonaro

Simone Tebet aproveitou o encontro com o presidente da ANPR, Ubiratan Cazetta, para criticar uma publicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no Twitter. Na postagem, o político escreveu que quem comprou arma legalizada tem que se tornar um «voluntário» do presidente Jair Bolsonaro.

«Você comprou arma legal? Tem clube de tiro ou frequenta algum? Então você tem que se transformar num voluntário de Bolsonaro», disse o deputado na rede social. Eduardo é filho do presidente.

Tebet classificou como «lamentável» a postagem e afirmou que Eduardo «está dando uma senha para algo que a democracia proíbe e nós repudiamos».

A flexibilização nas regras para compra, posse e porte de armas é uma das principais bandeiras do governo de Bolsonaro, que editou decretos para facilitar o acesso aos equipamentos. Nesta segunda-feira (5), o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal ( STF ), concedeu três liminares (decisões provisórias) que restringem os efeitos desses decretos.

Carta ANPR

Na reunião com a ANPR, Simone Tebet recebeu uma carta com as pautas defendidas pela instituição para o próximo mandato e disse que as reivindicações já são «conhecidas e defendidas» por ela. «Então, só vim aqui confirmar esse compromisso como candidata à presidência da República.»

Ela disse ainda que estuda rever o código de processo penal e que não vai «aceitar retrocessos na pauta ambiental».

Demandas da PF

Ainda pela manhã, Tebet participou de um encontro com o presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal (ADPF), Luciano Leiro. Após a reunião, a candidata disse que, se eleita, vai trabalhar para que o diretor-geral da PF tenha um mandato, respeitando a indicação por lista tríplice e a autonomia administrativa da corporação, além da realização de concurso público.

