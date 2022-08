Teatro Victoria: estuvo 20 años abandonado, lo salvaron los actores y hoy lucha por sobrevivir 

Entornointeligente.com /

Por fuera: una fachada gris, una puerta azul, un cartel que dice Teatro Victoria Edificio Patrimonial Inaugurado en 1902, unas letras macizas, mayúsculas y desgastadas que se ven desde lejos y forman la palabra teatro, escrita en vertical, por las que hoy pasan, casi sin pedir permiso, los rayos del sol de un mediodía de invierno.

Por dentro: un hall de pisos de baldosas, una escalera de mármol, una puerta y después una sala que contiene —que guarda— los vestigios del tiempo.

Lo primero que se ve, cuando se ingresa a la sala del Teatro Victoria, es una platea de butacas negras que crece hacia arriba. El escenario , también negro, está a nivel del suelo. Después, si una se da vuelta y se sienta en la platea, ve un techo altísimo de chapas, los hierros añejos y desgastados que atraviesan el lugar de un lado a otro, la estructura que alguna vez sostuvo una araña, focos, cables, telones negros, un balcón circular, un cartel que indica la salida. Hoy en el Teatro Victoria hay un silencio infernal. La sala está completamente vacía: es tan melancólica como hermosa.

A comienzos de agosto comenzó a circular en redes una publicación que sobre el final decía: «Necesitamos de tu solidaridad para equipar y adecuar el espacio a las medidas exigidas por la Dirección Nacional de Bomberos cuyos costos se nos hacen imposibles de cubrir al mismo tiempo que nos recuperamos de dos años de pandemia».

Pelusa Vidal es actriz y forma parte del Teatro Victoria. Dice que la nueva exigencia de Bomberos es una caja de fuego, es decir, hacer una construcción con puertas cortafuego, con un techo que esté fabricado de forma tal que, de haber un incendio, tarde una hora y 20 minutos en quemarse. Para seguir funcionando tienen que empezar a construir a fines de agosto. Y para construirla necesitan recaudar 340.000 pesos. Para colaborar hay una cuenta bancaria (BROU, Caja de ahorro 001888574-00002) o un colectivo en Abitab y Red Pagos (1880363655).

Pelusa dice, también, que están acostumbrados, que la historia del Teatro Victoria siempre se ha tratado de caerse y de volver a levantarse, de insistir, y, sobre todo, de creer en que vale la pena mantener a un teatro con vida.

De tradición inglesa El Teatro Victoria fue construido por la comunidad británica en Uruguay en 1901 y se inauguró un año después. Diseñado por el arquitecto John Adams, «es un edificio importante dentro de la producción de tradición inglesa en nuestro país, una arquitectura que toma elementos de esa tradición y los conjuga muy bien a partir de una respuesta de tipo ecléctica, es decir, combinando elementos clásicos de distinto origen», explica William Rey, arquitecto y director de la Comisión de Patrimonio.

Fachada del Teatro Victoria . Foto: F. Flores En sus primeros años se llamó Victoria Hall y funcionó de manera simultánea como teatro y como lugar de eventos, sobre todo para fiestas: como su escenario es totalmente chato, después de que terminaba la función se armaba, allí mismo, la pista de baile.

Tenía, en su entrada, un busto de la Reina Victoria realizado por el escultor inglés Onslow Ford para homenajearla. Hoy, el lugar en donde iba está vacío. El busto fue robado. Nunca se supo quién fue ni cómo.

Tiempo después de su inauguración dejó de funcionar como teatro, pasó a manos de la Sociedad del Cementerio Británico y, después, fue utilizado por una logia masónica inglesa para celebrar allí sus reuniones mensuales.

Camarín del Teatro Victoria. Foto: F. Flores Poco a poco la comunidad británica empezó a retirarse hasta que el lugar quedó totalmente cerrado. En 1948 el Banco de Seguros del Estado lo compró en un remate, aunque sin saber para qué fin. Seis años después, fue cedido en comodato a Teatro Universitario y Teatro del Pueblo, dos grupos independientes que se encargaron de reconstruirlo y ponerlo en funcionamiento.

En 1976, en plena dictadura militar, los grupos fueron desapareciendo de la actividad y se retiraron del lugar. A partir de entonces, estuvo, durante 20 años, otra vez cerrado y abandonado. Vivieron en él, por tiempo indeterminado, varias personas en situación de calle, sin que el lugar tuviera agua ni luz. Entraron a sus animales -incluso, dicen que allí llegó a entrar un caballo- y dejaron que todo se viniera abajo. En 1992 fueron desalojados. Quedaban las paredes y el techo.

«Pero este teatro tiene un ángel que lo protege, yo estoy convencida», dice Pelusa.

Era 1996 cuando el Banco de Seguros decidió reconstruir el lugar, sin un fin específico. Era 1996 cuando el actor Ismael da Fonseca pasó caminando por allí, se asomó y vio que había movimiento. Llamó a Jorge Curi , le dijo que tenían que averiguar qué estaba pasando con ese lugar, que había que recuperarlo. Entonces Jorge llamó a Pelusa, hasta entonces integrante del Teatro Circular. Le dijo hay que recuperar el Teatro Victoria o algo parecido y ella no lo dudó.

Hablaron con el directorio del banco y se lo cedieron, otra vez, en comodato. Aún recuerda, Pelusa, la primera vez que entró al lugar. Era un desastre: estaba repleto de gatos salvajes y hambrientos.

El 22 de octubre de 1998, en una coproducción con la Comedia Nacional dirigida por Curi con una orquesta en vivo, el Teatro Victoria volvió a funcionar como tal. Pelusa todavía recuerda esa noche, al elenco, las luces, la manera en la que sonaban los músicos.

«Desde entonces me he dedicado a cuidarlo», dice. «A veces me pregunto por qué lo hago, por qué he dejado tanto solo por este teatro. Y a veces ni siquiera yo lo sé. Supongo que es porque no quiero que lo destruyan».

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com