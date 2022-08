¡Teatro venezolano! «El tiempo en una botella», la nueva obra que DEBES ver en el Trasnocho Cultural

Entornointeligente.com /

Esta historia se presentó por primera vez de forma digital y fue un éxito rotundo, ahora, sacaron a sus personajes de la pantalla y los trasladaron a la Sala Plural del Trasnocho Cultural . Claudia Nieto, Francisco Aguana y Antonio Delli, se pasean por los problemas de una familia claramente disfuncional que debe convivir bajo el mismo techo porque no tienen otra opción.

¿De qué se trata la obra? Una familia disfuncional es obligada a convivir en un reducido espacio de una casa ajena. Huyéndole a la indigencia, luchan con sus demonios mientras tratan de sobrevivir en un mundo lleno de carencias físicas y afectivas. Con problemas cotidianos, como que se le dañó el fusible a la nevera y situaciones más complejas, como el alcoholismo, Él, Ella y Ñeñé buscan descifrarse unos a otros desde el rencor, el dolor y la soledad de una vida llena de miserias.

Súper tip: escucha «El tiempo en una botella» de Jim Croce antes de ir a verla.

¿Qué tal es la obra? Vicios, abandonos y sueños rotos se pasean sobre esta historia. Con un espacio que se monta y desmonta mientras la historia se revela ante el público, «El tiempo en una botella» se adapta de forma ideal a los espacios de la Sala Plural.

Claudia Nieto encara con valentía y poder a Ella, una mujer llena de sueños rotos que se mantiene entera por la necesidad de no dejarse doblegar.

«Adoro este personaje. Su universo psicológico fue mi punto de partida. Siempre me atraen los trabajos que me retan y ella, me reta a cada instante . Su fragilidad, su vacío, su dolor, sus decisiones, su verdad. No la juzgo, la vivo, la disfruto desde su compleja humanidad. Tengo afectos muy cercanos que me inspiran para interpretarla», explica la actriz sobre su personaje. Su interpretación es brillante .

Francisco Aguana sorprende por su facilidad para encarar a Ñeñé, un personaje complejo que conmueve por la bondad de sus acciones, te hará reír, desesperar y hasta soñar con un café recién colado (luego entenderás por qué).

Antonio Delli como Él, es el retrato perfecto de un hombre cuyas miserias busca ahogar en alcohol, aunque no siempre lo logre.

El texto te pasea por la importancia de la memoria, la convivencia, los corazones rotos y las carencias afectivas. Entre risas y lágrimas escondidas, el público aplaudió de pie por varios minutos sostenidos cuando acabó la pieza.

Te podría interesar: ¡Salvemos el museo! El Museo de Los Niños recolecta fondos para su apertura con productos GENIALES de Museito

Los orígenes de la pieza Super tip: Escucha «El tiempo en una botella» de Jim Croce antes de ir a la obra. Nació en plena pandemia como un estudio de convivencia y se convirtió en un proyecto audiovisual. En búsqueda de hacer renacer el teatro, en plena cuarentena, el Trasnocho Cultural ideó un proyecto llamado Escenario Digital , en donde las tablas del teatro se adaptarían a los lentes de una cámara , para hacer llegar sus obras manteniendo la esencia de la dramaturgia.

«El tiempo en una botella» es un guion original del dramaturgo venezolano Elio Palencia y tras convertirlo en pieza audiovisual, resultó ganadora del primer premio en Escenario Digital .

¿Cómo fue hacer teatro ante las cámaras? » Comenzar este proyecto en formato digital en plena plena pandemia avivó nuestros sentidos. La inmediatez de la entrega, reunirnos en horarios nocturnos y trabajar juntando fuerzas y emociones nos unió como grupo desde el principio y desde la complicidad creativa descubrimos sonoridades, imágenes, gestos y sutilezas de cada personaje que la cámara registró y nuestra memoria emocional también», explica Nieto.

Francisco Aguana hace una actuación brillante. El guion original se modificó para su versión audiovisual y volvió a su versión original ahora en la presencialidad : «El formato audiovisual y el corto tiempo nos impulsó a memorizar y accionar contra reloj y esa exigencia sin duda fue un plus para encarar el proyecto en ese momento y un gran preámbulo para abordar el formato presencial», continúa la actriz.

Tal fue su éxito y acogida, que decidieron salir del lente y llevarla frente al público en la Sala Plural del Trasnocho Cultural y la sensibilidad del guion, en conjunto con la brillantez de sus actores, hacen llorar y reír al público atento que disfruta de la vida que trasmiten los protagonistas en el teatro.

«La diferencia es enorme. El teatro es en esencia un arte presencial . El público siente, respira, viaja contigo. Es el gran cómplice y muchas veces, el verdugo . La piedra angular del hecho teatral.

Extrañaba mucho volver a las tablas y con esta obra imagínate, es un gran regalo para mí «, explica Claudia Nieto, protagonista de la pieza.

Se presentará por última vez (en este ciclo), viernes, sábado y domingo a las 4:00pm en la Sala Plus del Trasnocho Cultural. Para comprar las entradas, haz click aquí .

LINK ORIGINAL: Ocean Drive Venezuela

Entornointeligente.com