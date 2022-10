Teatro de títeres, muñecos que cobran vida

Entornointeligente.com /

Una abuelita o una bruja, cada personaje es único Erick Marciscano | La Estrella de Panamá Bruno Paredes es geógrafo de carrera, aunque desde muy joven no pudo resistirse al embrujo del teatro y a él se ha dedicado desde entonces, ya sea como actor, director o dando vida a una infinidad de personajes gracias al movimiento de sus manos y al sonido de su voz, con sus principales colaboradores, los títeres.

Tras dos años de pandemia, Paredes se embarca en una gira que lo llevará por Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y México.

«Esta gira es totalmente diferentes porque hago un trabajo unipersonal y es a nivel nacional de Colombia», dice el titiritero sin ocultar emoción. Desde mañana 3 ed octubre hasta el día 30, P=aredes se presentará en diferentes ciudades coolombianas incluyendo a Barranquilla Cartagena, Manisales, Medellín, Cali y Pereira presentando no solo obras de títeres sino también ofreciendo charlas y conferencias relacionadas con el teatro de títeres y cómo un evento como la pandemia de covid-19 ha afectado la actividad.

Paredes participará en el 15 Festival Iberoamericano de títeres de Pereira en el cual participarán artistas de Argentina, Guatemala, Venezuela, Ecuador y Panamá.

Este personaje vestido de conquistador, nos recuerda a Balboa, el Adelantado Erick Marciscano | La Estrella de Panamá «Casi todos los países de Latinoamérica desarrollan una estructura de teatro muy definida», comenta Paredes. En el caso de Panamá, específicamente en el trabajo con títeres, la difusión no ha sido muy amplia, pero esto no significa que no ha habido un trabajo.

«Décadas atrás tuve la oportunidad de viajar a muchos festivales internacionales: a Cuba, Ciudad de México, Argentina, Colombia… como parte de un colectivo que s e llamaba Cataplum», comenta el titiritero.

«Mi trayectoria en el mundo del teatro del títeres se inicia en 1984 con esta agrupación en la que participé por unos 12 años», recuerda.

Más adelante fundaría su propia agrupación: Compañía experimental de teatro danza títeres Sin Suam, en la cual ha desarrollado un trabajo alternativo con presentaciones a lo largo de la geografía nacional, incluyendo comunidades rurales, así como participando en festivales y otras actividades educativas y artísticas.

Teatro de títeres, muñecos que cobran vida Erick Marciscano| La Estrella de Panamá El teatro de títeres es un arte que tiene miles de años de antigüedad y no solamente hay una manera de trabajar con títeres.

«Existe una infinidad de trabajos diferentes: de varillas, de sombra, de hilo, bunraku mixto… hay alrededor de 50 técnicas y cada uno de ellos contempla un aspecto psicológico y sociológico. Y claro, la parte geográfica también determina cómo se lleva a cabo una puesta en escena», detalla Paredes, quien lamenta que localmente no se le dé la relevancia que este arte conlleva haciéndola ver como una actividad infantil «.

Y es que, si bien el teatro de títeres puede ejercer una función educativa y de entretenimiento en el público infantil, no se limita a este.

«Se trata de disciplinas artísticas que conllevan un trabajo enorme. Los países del Asia, por ejemplo, han llevado un desarrollo muy amplio de estas actividades», explica.

Además, no solo se trata del aspecto artístico o literario, que considera los guiones de los espectáculos. La construcción de los muñecos es un arte que merece también ser difundido y que, pro otra parte, puede ser una fuente de ingresos para un sector de la población.

«En Latinoamérica hay una larga tradición. un gran valor de esta actividad», cuenta Paredes. Y como muestra, el desarrollo de festivales y agrupaciones que llevan a cabo el trabajo en diversos países, incluyendo Colombia

«Voy a estar en Colombia hasta el 30 de octubre. Del dos al ocho de noviembre voy a Quito a presentarme en las calles y en lugares alternativos, espacios populares y de allí, paso a Perú en el área fronteriza. Allí me voy a presentar con otros hermanos titiriteros. De allí, viajo a Barranquilla para trasladarme a a la frontera con Venezuela. Y el 14 de noviembre subo a Ciudad de México para presentarme en el Teatro Hidalgo a hacer teatro alternativo y termino en Guadalajara con un taller de teatro yoga para niños», hace un recuento. «Para el 2023 tengo una invitación a Uruguay, Paraguay y Chile», agrega.

Paredes presentará principalmente dos obras: La vida del príncipe pollito, una obra sobre los valores y la integridad familiar y El tesoro mágico del pirata. Una obra que detalla qué son los piratas y que termina en un juego en el que los niños buscarán un tesoro.

Luego de las medidas de confinamiento de la pandemia, las actividades artísticas han debido reinventarse, aunque como dice Paredes, «Los artistas siempre estamos creando y recrear el arte del teatro de muñecos es muy importante».

Y en este sentido, no es necesario contar con una gran sala de teatro para llevar el arte al público.

«Ha habido un desarrollo teatral a través del teatro popular, el teatro callejero el teatro de espacialidad, el teatro invisible…», reflexiona. Un actor, un director experimentado lo que hace es buscar esos espacios alternativos para presentarse», asegura.

Y en esto estará trabajando Paredes a su regreso a Panamá.

El teatro es mágico y a través de personajes ya sea de carne y hueso o a través de títeres que cobran vida de la mano de un actor se puede llevar una infinidad de mensajes positivos que acompañen a niños y adultos y los hagan reflexionar.

«Tenemos una ventaja como país y es que en Panamá, en comparación con otros países de Latinoamérica, no tenemos a tantos niños en situación de calle, pero podemos llegara ellos a través de estos espacios alternativos y aportar en su formación , en su desarrollo como personas», sostiene.

Sin perder de vista este gran objetivo, Paredes emprende su gira por Latinoamérica donde se reunirá con colegas y amigos y será testigo de otras realidades y formas de encarar los problemas y retos que imponen la vida de hoy.

Temas relacionados: Venezuela México Colombia Latinoamérica Ecuador Ciudad de México

LINK ORIGINAL: La estrella

Entornointeligente.com