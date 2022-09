¿Te interesa un posgrado en el extranjero? Conoce las mejores opciones en feria virtual

Entornointeligente.com /

Al respecto, Jorge Reyes, coordinador de Cooperación Internacional del Pronabec, señaló que, hasta el momento, se confirmó la asistencia de 133 universidades extranjeras, de las cuales, 43 se encuentran dentro del top 100 de las mejores a nivel mundial. «El principal objetivo es brindar toda la información necesaria a los interesados para que luego puedan obtener una carta de aceptación, que es un requisito obligatorio para acceder a la Beca Generación del Bicentenario y poder llevar un posgrado en el extranjero con el auspicio del Estado peruano», comentó en el programa Andina al Día . Entre las casas superiores que asistirán se encuentra la Universidad de Cambridge (Reino Unido), Universidad de Edimburgo (Reino Unido), Universidad de Toronto (Canadá), Universidad Duke (Estados Unidos), Universidad de Tokio (Japón), Universidad de Queensland (Australia), Universidad de Buenos Aires (Argentina) y la Universidad de Gante (Bélgica). Además de las universidades, la feria también contará con la participación de representantes de entidades de cooperación internacional, como las embajadas de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Suecia, Finlandia, Turquía y Bélgica. Puedes leer: Beca Generación del Bicentenario: sigue estas claves para lograr una selección exitosa Las universidades y entidades internacionales informarán sobre los requisitos para obtener la carta de aceptación y las fechas de postulación o admisión , así como sus programas académicos. También van a brindar información sobre el costo de vida, el desarrollo de las ciudades donde se ubican, ofertas de becas propias de las universidades, los contactos donde pueden comunicarse los interesados y más, agregó Reyes. Horarios Las exposiciones de las charlas se realizarán el 28 y 29 de setiembre de 9 a.m. a 8 p.m. y el 30 de setiembre de 9 a.m. a 1:30 p.m . Se están destinando cuatro salas de exposición con capacidad para 3,000 asistentes. En dos salas se brindará información en español con capacidad para 1,000 personas cada una. Mientras que, las otras dos salas de exposición serán en inglés, con capacidad para 500 personas cada una, aunque una de estas tendrá el servicio de traducción simultánea. Puedes leer: ¿Quieres estudiar en Finlandia? Universidad de Helsinki ofrece becas de maestría Inscripción Los estudiantes y profesionales interesados en la Feria Internacional de Posgrado 2022 pueden inscribirse hasta el viernes 23 de setiembre , a través del siguiente enlace . En este formulario, los asistentes deben registrar algunos datos personales y de contacto, para que así, previo consentimiento, se les haga llegar la información de las instituciones que participarán en el evento virtual. Posteriormente, se enviará un correo electrónico adjuntando un enlace para conectarse a la plataforma zoom en el horario establecido. En el caso de no poder ingresar por cualquier motivo, las exposiciones también serán grabadas y luego transmitidas, a través del canal de YouTube oficial del Pronabec. Puedes leer: Mejores alumnos de San Marcos estudiarán en prestigiosas universidades extranjeras Beca Generación del Bicentenario La feria se organiza en el marco del concurso anual Beca Generación del Bicentenario, dirigido a peruanos y peruanas que han concluido sus estudios superiores y obtenido un grado académico o título profesional o título técnico profesional con alto rendimiento académico. También deben contar con insuficientes recursos económicos y la carta de aceptación definitiva de una Institución de Educación Superior (IES) extranjera elegible. La lista de dichas universidades se encuentra publicada en el siguiente enlace . Las oportunidades de ser ganador de este concurso aumentan si el postulante también ha obtenido una beca, ya sea de la universidad a la que postula u de otra entidad de cooperación internacional. Puedes leer: Manuel Aspilcueta: ¿Cómo logró ser primer puesto en Beca Generación del Bicentenario? Beneficios de la beca A los ganadores, el Estado peruano les subvencionará el costo de matrícula, la pensión del programa de estudios, los gastos administrativos para la obtención del grado y/o título, el transporte interprovincial (cuando corresponda) y el transporte internacional. También se les financiará el alojamiento (en caso corresponda), la alimentación, movilidad local, el seguro médico, los materiales de estudio, útiles de escritorio, entre otros beneficios. Para mayor información sobre la feria virtual puede ingresar a la página web . También puede comunicarse a través de las redes sociales del Pronabec o al WhatsApp institucional 966 429 596 . Más en Andina: ¿Por qué estudiar programación? Talentos @PRONABEC te lo explican ?? https://t.co/BPgVeNoMjv ?? La práctica, disciplina y pasión son las claves para el éxito en esta carrera, indican becarias. pic.twitter.com/1Te6ghkMMC

