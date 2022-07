¿Te gustan los emojis de WhatsApp? Te mostramos la forma de combinarlos para sorprender a tus contactos

Entornointeligente.com /

WhatsApp es una aplicación de mensajería para teléfonos inteligentes propiedad de Meta. Es una de las aplicaciones más usadas, por encima de las redes sociales, y es una buena opción para estar siempre comunicado con tus amigos, familiares e incluso para cuestiones de trabajo. Una de las opciones que más gusta a los usuarios de WhatsApp es la de poder mandar emojis para casi cualquier acción. Claro está que aún faltan muchos en la lista y que poco a poco van añadiendo más emojis a la galería , pero existe una opción que te permite combinar emojis diferentes para crear otros totalmente nuevos.

Esta opción te permitirá expresar cualquier tipo de emoción que sientas en esos momentos sin tener que decir ninguna palabra. Te ayudará a ahorrar tiempo e incluso explicaciones ya que con un icono estará todo claro. Además, el poder combinar dos emojis y crear uno nuevo es la mejor opción para sorprender a nuestros contactos.

Ahora bien, ¿Cómo se pueden combinar esos dos emojis para crear nuevas opciones en WhatsApp? Lo cierto es que habrá que hacerlo a través de una aplicación externa, concretamente a través de la web Emoji Kitchen Browser . Ahí podrás crear estos ingeniosos emojis.

Cómo combinar emojis en WhatsApp para crear nuevos iconos Para poder usar esta opción y sorprender a todos tus contactos tendrás que entrar en citada web y seleccionar los iconos que quieres combinar. Una vez hecho, podrás ver la mezcla de ambos y compartirlo a través de WhatsApp . También tienes la opción de compartirlo en otras aplicaciones, como en las redes sociales, pulsando el punto de opciones que aparece en la parte inferior derecha.

This is probably the best thing on the internet ever 😆 pic.twitter.com/5AwEf4iNmp

— Tony Dinh 🎯 (@tdinh_me) July 26, 2022

Claro está que al no ser una opción propia de la aplicación de mensajería instantánea, no se creará un emoji como tal, sino una imagen que tendrá un tamaño superior al de los iconos normales. Además, al ser una imagen, ser podrá quedar guardada en la galería de fotos de las personas a las que les mandes ese emoji.

¿Por qué el emoji del calendario de WhatsApp marca el 17 de julio? Calendario Emoji WhatsApp Todos los emojis de WhatsApp tienen un significado, pero, ¿Por qué el emoji del calendario de WhatsApp marca el 17 de julio? Según cuenta en la Emojipedia, esto ocurre porque el día 17 de julio es el ocasión en la que se celebra el Día del Emoji. Así, en WhatsApp celebran de esta particular forma este día tan señalado.

Es cierto que en otras aplicaciones muestran otro día, como el 14 de mayo, pero en la mayoría de móviles y aplicaciones, el calendario de emoji muestra el día 17 de julio.

