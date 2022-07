¿Te gusta un hombre menor que tú? Conquístalo

Entornointeligente.com /

La diferencia de edad en una pareja cada vez es más común, aunque todavía siguen existiendo prejuicios sociales y todavía más si la mayor es la mujer.

¿Acaso importa la edad cuando hay amor? Sigue leyendo y descubrirás cómo enamorar a un hombre más joven que tú. Descubre las claves que te ayudarán a normalizar tu historia de amor y que él te corresponda, sin que les importe el qué dirán.

Aunque le solemos dar bastante importancia y nos crea dudas sobre si lo que estamos haciendo es correcto o no, lo cierto es que la edad no es un factor tan importante a la hora de enamorar a un hombre. Lo que si que deberás hacer si tú eres más mayor que él es tener en cuenta algunos detalles a la hora de la conquista. Eso sí, ten claro que hay muchos jóvenes que se sienten atraídos por mujeres más maduras y que con el paso de los años no tienes porqué dejar de ser bella y seductora. Confía en ti.

Uno de los errores más comunes a la hora de conquistar a un hombre más joven es querer aparentar menor edad de la que realmente tienes. No intentes vestirte o comportarte como alguien que no eres. Muéstrate a ti misma, con tus años y tu experiencia, con tu vestuario acorde con tu edad y tu estilo, si es moderno, genial, y si es clásico.. ¡También! Si le gustas, le gustarás tal y como eres. En caso contrario, no harás más que engañarte a ti e intentar mostrar una imagen equivocada al hombre que te gusta.

Aunque seas más mayor y debas respetar tu estilo, si quieres enamorar a ese chico más joven que tú estaría bien cuidar tanto tu estética como tu salud. En el fondo, no debes hacerlo por él, debes hacerlo por ti misma. Los hábitos saludables son recomendables para todo el mundo pero si no quieres sentirte mal al no tener su vitalidad o quieres que vea a una mujer sana y feliz, debes ponerte a ello. Al final, por más superficial que parezca, la imagen es lo primero que entra por los ojos, tanto para un hombre como para una mujer. Acéptate a ti misma, gústate y siéntete bien contigo, así recibirás lo mismo por su parte.

Eres más mayor, de acuerdo, ¿pero eres su madre? ¡NO! Trata al chico que te gusta de igual a igual y no intentes caer en actitudes, expresiones o gestos propios de una madre, como las obligaciones o las órdenes en la convivencia. Es tu pareja o quieres que lo sea, por lo tanto deberás tratarlo como un igual.

Debes ser tú misma la que deje de ver la edad en tu relación. Asimismo, hay temas que es mejor que evites para no ponerte más años encima: que si los dolores, que si las enfermedades que si las rutinas. Sé más actual y no te eches más edad de la que tienes. Tampoco es bueno que actúes como una sabelotodo, porque le incomodará.

Utiliza la sabiduría y la experiencia que te han dado los años para conquistar a ese jovencito.

