¿Te duele la cabeza con frecuencia? Conoce aquí si tu vida corre riesgo [video]

Entornointeligente.com /

Al respecto, Gabriel Vidal, médico internista del Hospital Sabogal de EsSalud, señaló que los dolores de cabeza son uno de los padecimientos más frecuentes en personas de todas las edades y puede producirse por diversas razones. «Existen muchas enfermedades que pueden causar dolor de cabeza, en la gran mayoría de veces solo es un síntoma pasajero que no implica una urgencia, pero en algunas ocasiones puede significar un peligro, por eso es importante distinguir qué otros síntomas lo acompañan», comentó en el programa Salud y Bienestar . Señales de alerta El primer indicador de peligro es la intensidad del dolor, la cual suele ser leve o moderada, pero también puede ser severa, al punto de llegar a incapacitar al paciente, obligándolo a acostarse y suspender toda su actividad, indicó el especialista. Otra señal de alerta es el tiempo de duración de la afección. En general, el dolor de cabeza puede durar desde segundos hasta horas. «Si un dolor de cabeza persiste por más de media hora, también es un indicador de riesgo», precisó. El tercer indicador es la frecuencia. Además de calcular el tiempo, también es importante estar alerta a la cantidad de veces que se repiten los dolores de cabeza. Puedes leer: Cáncer de mama: tratamientos nuevos de reconstrucción y rehabilitación «El dolor de cabeza puede ser espontáneo y no vuelve a aparecer después de meses o años. Sin embargo, si ocurre a diario, semanal u ocurre muchas veces en poco tiempo, definitivamente es una señal de alerta», agregó. No obstante, el especialista destacó que hay condiciones donde el paciente no reconoce ninguna de estas tres señales, pero igual puede significar un riesgo. «Es importante identificar los síntomas que acompañan al dolor de cabeza como náuseas o vómito exigentes, fiebre o alteraciones visuales. Si existen otros síntomas que acompañan a esta molestia, entonces también es un indicador de alerta y se debe buscar ayuda médica», añadió. Puedes leer: ¿Eres un adulto mayor? Conoce cómo llevar una sexualidad plena y feliz Por otra parte, resaltó que el dolor de cabeza puede ser peligroso, independientemente de la localización del dolor. En otras palabras, no importa si el dolor se manifiesta en la parte frontal, en la sien o en la nuca, presenta el mismo nivel de riesgo para la salud Causas Las causas de un dolor de cabeza, que es un síntoma y no un diagnóstico, son múltiples. Desde sobrecarga emocional como el estrés, la depresión, la ansiedad, hasta problemas posturales como sostener la cabeza y el cuello en una posición anormal. También puede ser producto del esfuerzo físico, migraña, procesos tumorales dentro del cerebro, aneurisma, problemas visuales como forzar la vista, entre otras afecciones. Atención médica Ante los siguientes síntomas, consulta a tu médico de inmediato o acude al centro de salud más cercano: – La sensación de molestia es peor que la habitual – Dolor de cabeza intenso y repentino – Confusión, dificultad para hablar o desmayos – Adormecimiento o parálisis de un lado del cuerpo, dificultad para ver, hablar o caminar – Náuseas o vómitos exigentes Ante los siguientes síntomas, pide una cita con tu médico: – Los dolores de cabeza se vuelven más frecuentes – La intensidad de los dolores de cabeza aumenta con el tiempo – Dificultad para trabajar, dormir o realizar actividades cotidianas Más en Andina: ¿Quiénes tienen más riesgo de padecer paro cardiorrespiratorio? https://t.co/9H89kXTGhm La falta de aire, el dolor intenso en el pecho y las palpitaciones aceleradas de los latidos del corazón son algunas señales. pic.twitter.com/WQG7Y6cQBx

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) October 27, 2021 (FIN) SQH/LIT Publicado: 5/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com