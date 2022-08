¿Te despiertas siempre a la misma hora en mitad de la noche? Este puede ser el motivo y deberías vigilarlo

Entornointeligente.com /

Te has acostado a una buena hora, has evitado café o bebidas alcohólicas, no has mirado la pantalla del móvil, apagas la luz y te duermes… todo va bien, hasta que en mitad de la noche, te despiertas.

Todavía no has mirado el reloj, pero en el fondo sabes que es la misma hora a la que te has estado despertando durante semanas . Aunque no lo creas, esto le ocurre a miles de personas en el mundo.

Alexa Kane , médica de la clínica Cleveland, explica en un reportaje publicado por el Mirror que «es posible que hayas tenido una razón para despertarte en ese momento, tal vez en respuesta a la apnea del sueño o al llanto de un bebé. Es posible que tu cuerpo se haya condicionado a eso».

Pero no es signo de insomnio, ni significa necesariamente que no duermes bien, siempre que logres volver a dormirte fácilmente después. Despertarse en la noche no es necesariamente un problema. El problema ocurre cuando te despiertas en mitad de la noche y permaneces despierto.

«Si te despiertas y comienzas a experimentar preocupación, ansiedad o frustración, es probable que hayas activado tu sistema nervioso simpático, tu sistema de ‘lucha o huida’ «, explica la doctora Kane.

«Cuando esto sucede, tu cerebro cambia del modo de suspensión al modo de vigilia. Tu mente puede comenzar a acelerarse y tu frecuencia cardíaca y presión arterial pueden aumentar. Eso hace que sea mucho más difícil volver a dormir «, prosigue.

Tu mente puede comenzar a acelerarse y tu frecuencia cardíaca y presión arterial pueden aumentar

Este estrés puede conducir al insomnio, que es un trastorno del sueño plenamente reconocido. También podría ser un síntoma de la apnea del sueño, que puede hacer que las personas dejen de respirar mientras duermen.

Obviamente, es probable que esta condición te despierte, pero también puede limitar el flujo de oxígeno a tus pulmones y, posteriormente, al resto de tu cuerpo, interrumpiendo el ritmo de tu corazón.

Algunos otros síntomas de la apnea del sueño incluyen despertares repentinos, a menudo acompañados por la sensación de estar desesperado por respirar aire, ronquidos, fatiga y cansancio durante el día.

«Si tienes estos síntomas, consulta a un médico experto en sueño. La apnea del sueño no tratada puede causar enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad y otros problemas de salud», dice Kane.

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com