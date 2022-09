«Te dedicas demasiado a enseñar cacho»: la contundente respuesta de India Martínez a los ataques por posar en biquini

Entornointeligente.com /

India Martínez ha contestado a quienes la critican por postear imágenes en biquini en redes sociales. Todo comenzó hace un día, cuando la cantante publicó en sus perfiles un carrusel de fotos donde despedía el verano. «Toca despedirse del verano… pero lo que más me duele es despedirme de ellos… mis sobrinos, mi sister!! Espero que nos veamos muy prontito!! Os voy a echar tanto de menos…», escribió. En las imágenes, la autora de éxitos como ‘Si ella supiera’ posa en biquini en soledad y también con sus sobrinos.

Aunque la mayoría de comentarios del post –que acumula más 119.ooo likes– son positivos, algunos de sus seguidores criticaron que la ganadora al Goya a Mejor canción por El niño posase en traje de baño. «Te dedicas demasiado a enseñar cacho», «Estás buenísima, pero no procede», «Personalmente pienso que en vez de una cantante parece una chica Play Boy. No te hace falta con la voz que tienes» son algunas de las frases que los haters han dedicado a la cordobesa.

Otros usuarios de Twitter han utilizado este meme para ridiculizar las fotos de la cantante y decir que usaba a sus sobrinos de excusa para mostrar su cuerpo.

Pocas horas más tarde, India Martínez ha contestado a aquellos que la criticaban con un contundente mensaje. «A los que piensan que no puedo subir fotos en bikini porque soy cantante… o que no me hace falta enseñar… O que es para provocar al personal… LO HAGO PORQUE ME DA LA GANA, PORQUE ME DA IGUAL LO QUE PIENSEN LOS DEMÁS, Y PORQUE SOY UNA MUJER LIBRE. (ahí lleváis otra)», ha explicado.

La contestación de la cantante ha acumulado más de 29.000 likes en Twitter, donde se ha vuelto a abrir el debate entre los que creen que tienen derecho a juzgar qué tipo de fotos debe o debe publicar y los que han aplaudido que la India Martínez no se quedara callada.

