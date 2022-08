¿Te darías cuenta? Jason Momoa se hace pasar por asistente de vuelo en avión con destino a Hawái (VIDEO)

Entornointeligente.com /

En un video que se está viralizando en redes sociales se muestra al actor de Aquaman repartiendo botellas de agua a los pasajeros por el pasillo del avión.

Momoa caminó por el pasillo ataviado con un saco de vestir gris, una camisa negra por debajo, un Lei hawaiano de cuentas y una flor hawaiana rosa acomodada sobre su oreja.

Fue cuestión de minutos para que el video se viralizara en internet. «Mi tía me envió este video, sólo pensé en compartirlo», escribió la usuaria que lo compartió en TikTok.

En los comentarios de las imágenes los usuarios lo apodaron Aguaman, en lugar de Aquaman.

Asimismo, los usuarios se divirtieron en los comentarios bromeando sobre los trabajos de medio tiempo que están haciendo los famosos debido a la inflación y hubo quien dijo que el actor está completando misiones heróicas.

