¿Te autosaboteas? 5 señales para saber si sufres del síndrome del impostor

Es común que algunas personas se autosaboteen cuando consiguen algún logro, ya sea universitario, laboral o familiar. Esto se debe a que, según la gaceta UNAM , más del 70% de la población ha padecido del síndrome del impostor . Aquí todos los detalles para conocer si lo has sufrido.

¿A qué nos referimos con el síndrome del impostor?

El fenómeno del impostor, o comúnmente conocido como el síndrome del impostor, es un padecimiento psicológico en el que la persona no reconoce sus propios méritos y logros.

Esto la lleva a pensar que sus triunfos son producto de » un golpe de suerte » o gracias al apoyo de los demás. De esta manera, todo el esfuerzo, talento, capacidad o creatividad que podía tener la persona se deja de lado.

A finales de los años 70, las psicólogas Pauline Clance y Suzanne Imes comenzaron a asociar por primera vez este problema psicológico con mujeres, pero se detectó que también se presenta en los hombres.

¿Existe alguna causa?

De acuerdo con gaceta UNAM , el síndrome del impostor no cuenta con una causa particular, puesto que tiene un origen multifactorial. ¿Qué quiere decir? La causa puede ser biológica, psicológica o social.

Aunque, existen otros factores como las comparaciones o las sobrestimaciones en la infancia o la baja autoestima.

¿Se puede identificar?

Más del 70% de la población ha padecido el síndrome del impostor, pero ¿ cómo conoces si lo tienes? Algunas de las señales que debes analizar son:

No creer que se tiene mérito: por más que reciba reconocimientos de otros, la persona no confía en sus actitudes y aptitudes, por lo que se quita el mérito de lo que logra. Ser inseguro: la persona es incapaz de reconocer sus logros y se mezcla con diferentes trastornos emocionales que afectan el desempeño. Contar todos los pasos: se vigila el cumplimiento de cada detalle con el temor de que alguien descubra que se es un «fraude», llegando a querer ser perfecto. Insatisfacción permanente porque siempre se siente que se pudo haber dado más. Pesimismo defensivo: la persona se mentaliza para no lograr su objetivo, por lo que se anticipa y sobrepiensa mucho el suceso. ¿Puede ser tratado?

La doctora Laura Barrimientos Nicolás explica que el síndrome del impostor es muy común en personas que tienen problemas afectivos como trastornos de ansiedad, déficit de atención o hiperactividad.

De esta manera, la doctora asegura que se debe buscar apoyo psicológico , psicoterapia o ayuda psiquiátrica, en los casos extremos.

