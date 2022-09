«Te amo, me odias»: Documental de Peacock explora la caída de Barney

Entornointeligente.com /

La plataforma de streaming Peacock lanzó un tráiler y arte clave para su próxima docuserie, «Te amo, me odias» (I love you, you hate me); un documental de dos partes que explora el ascenso y la caída de uno de los personajes infantiles más queridos del mundo: Barney el Dinosaurio.

El audiovisual «revela cómo un personaje infantil que defendía la inclusión, la comprensión y la amabilidad dio origen a un movimiento de ira y crítica que amenazó al programa, sus creadores y su futuro». Esas fueron las palabras del director de documentales y vicepresidente sénior de desarrollo estratégico de Scout Producciones, Joel Chiodi.

De igual manera, la producción «destaca los comienzos de la cultura del odio de hoy en día. Este documental rastrea la creación del personaje y cómo afectó a las personas más cercanas a él, examinando el impacto sorprendente y persistente que el ‘Gran Dinosaurio Púrpura’ dejó en la sociedad estadounidense», detalló Chiodi.

Incluso el presentador Bill Nye, quien aparece en el documental como entrevistado, pregunta al público: «¿Qué color es más alegre que el morado?»

La serie de documentales, que se lanzarán todos a la vez, explora la popularidad de «Barney y sus amigos» y la disminución de la popularidad del personaje. Pero también abarca «la necesidad de odiar de la sociedad estadounidense», detalla el director.

Los ataques contra el personaje van desde las fiestas de fraternidad en las que se burlaban del personaje, hasta los golpes de los videojuegos en los que el dinosaurio púrpura se convirtió en un objetivo. De igual manera, se habla sobre los señalamientos a las personas que trabajaron en el programa.

Violencia contra creadores de Barney El metraje explica cómo la reacción del público afectó a la creadora Sheryl Leach, y cómo Bob West (la voz de Barney) recibió amenazas de muerte contra él y su familia.

También relata el caso de una persona, quien recibió un disparo durante un incidente relacionado con el dinosaurio púrpura.

Según el director Tommy Avallone, «Barney apareció en la televisión cuando yo tenía solo 10 años, y admito que no lo entendía. Cuando era adolescente, para uno de mis cumpleaños le pedí a mi tía que me hiciera un disfraz de Barney, para que mis amigos y yo pudiéramos darle una paliza frente a la cámara. Varios años después, al crear esta serie documental, se siente bien estar del otro lado y ya no odiar a Barney. Ahora que tengo mis propios hijos, entiendo todo el amor que se dedicó a hacer el dinosaurio púrpura».

