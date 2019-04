TCU questiona altos salários em estatais e determina divulgação das remunerações

Entornointeligente.com / Editorias Editorias Agro Agro Agronegócios Globo Rural A Indústria-Riqueza do Brasil Carros Carros Carros de A a Z Caminhões Carros elétricos e híbridos Motos IPVA Tabela FIPE vídeos autoesporte Ciência e Saúde Ciência e Saúde Viva Você Concursos e Empregos Economia Economia Agro Agro Globo Rural Calculadoras Concursos e Empregos Educação Financeira Imposto de Renda Mídia e Marketing PME PME Pequenas Empresas tecnologia Educação Educação App G1 Enem Enem Guia de Carreiras Teste Vocacional Universidades Fato ou Fake Monitor da Violência Mundo Natureza Natureza Desafio Natureza Olha que legal Planeta Bizarro Política Política Eleições 2018 Operação Lava Jato Pop & Arte Pop & Arte Cinema Games Música Lollapalooza 2019 Rock in Rio 2019 Tecnologia Imposto de Renda Regiões Regiões centro-oeste centro-oeste Distrito Federal Distrito Federal Bom Dia DF DF1 DF2 Globo Comunidade DF O que fazer no DF Goiás Goiás Bom Dia GO JA 1ª Edição JA 2ª Edição Jornal do Campo Esporte Mercado Imobiliário Mato Grosso Mato Grosso Bom Dia MT MT TV 1ª Edição MT Rural MT TV 2ª Edição Esporte Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Bom Dia MS MS TV 1ª Edição MS TV 2ª Edição MS Rural Esporte nordeste nordeste Alagoas Alagoas Bom Dia Alagoas AL TV 1ª Edição AL TV 2ª Edição Gazeta Rural Esporte Bahia Bahia Jornal da manhã Bahia Meio Dia BATV Bahia Agora Bahia Rural Esporte Ceará Ceará Bom Dia CE CETV 1ª Edição CETV 2ª Edição NE Rural Esporte Maranhão Maranhão Bom Dia Mirante JMTV 1ª Edição JMTV 2ª edição Mirante Rural Esporte Daqui Repórter Mirante Paraíba Paraíba Bom Dia Paraíba JPB 1ª Edição JPB 2ª Edição Paraíba Comunidade Esporte Pernambuco Pernambuco Recife e região Recife e região Bom Dia PE NE 1 NE 2 Espaço PE Globo Comunidade PE Nordeste Viver e Preservar Educação Esporte Caruaru e região Caruaru e região Bom Dia PE ABTV 1ª Edição ABTV 2ª Edição Globo Comunidade Esporte Petrolina e região Petrolina e região Bom Dia Pernambuco GRTV 1ª Edição GRTV 2ª edição Esporte Piauí Piauí Bom Dia Piauí Bom dia Sábado PI TV 1ª edição PI TV 2ª Edição Clube Rural Esporte Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte Bom Dia RN RN TV 1ª Edição RN TV 2ª edição Inter TV Rural Esporte Sergipe Sergipe Bom Dia SE SETV 1ª Edição SETV 2ª Edição Estação Agrícola Esporte norte norte Acre Acre Rio Branco e região Rio Branco e região Bom Dia Amazônia JAC 1ª Edição JAC 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Cruzeiro do Sul e região Cruzeiro do Sul e região Bom Dia Amazônia JAC 1ª Edição JAC 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Amapá Amapá Bom Dia Amazônia JAP 1ª Edição JAP 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Amazonas Amazonas Bom Dia Amazônia JAM 1ª Edição JAM 2ª Edição Amazônia rural Esporte Pará Pará Belém e região Belém e região Bom Dia Pará Jornal Liberal 1ª Edição Jornal Liberal 2ª Edição Liberal Comunidade É do Pará Esporte Santarém e região Santarém e região Bom Dia Santarém Jornal Tapajós 1ª Edição Jornal Tapajós 2ª Edição Esporte Rondônia Rondônia Porto Velho e região Porto Velho e região Bom Dia Amazônia JRO 1ª Edição JRO 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Ariquemes e Vale do Jamari Ariquemes e Vale do Jamari Bom Dia Amazônia JRO 1ª edição JRO 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Cacoal e Zona da Mata Cacoal e Zona da Mata Bom Dia Amazônia JRO 1ª Edição JRO 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Ji Paraná e Região Central Ji Paraná e Região Central Bom Dia Amazônia JRO 1ª Edição JRO 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Vilhena e Cone Sul Vilhena e Cone Sul Bom Dia Amazônia JRO 1ª Edição JRO 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Roraima Roraima Bom Dia Amazônia JRR 1ª Edição JRR 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Tocantins Tocantins Bom Dia Tocantins JA 1ª Edição JA 2ª Edição Jornal do Campo Esporte sudeste sudeste Espírito Santo Espírito Santo Bom dia Espírito Santo ES TV 1ª Edição ED TV 2ª Edição Jornal do Campo Agronégocios Educação Concursos Esporte Minas Gerais Minas Gerais Belo Horizonte e região Belo Horizonte e região Bom dia Minas MG1 MG2 Globo Horizonte Terra de Minas pelas cozinhas de minas O que fazer em BH Esporte Centro-Oeste Centro-Oeste Bom dia Minas MG TV 1ª Edição MG TV 2ª Edição MG Rural Integração notícia Esporte Grande Minas Grande Minas Inter TV Notícia MG Inter TV 1ª Edição MG Inter TV 2ª Edição Inter TV Rural É o bicho Esporte Sul de Minas Sul de Minas Bom dia Cidade Jornal da EPTV 1ª Edição Jornal da EPTV 2ª Edição Terra da gente Esporte Triângulo Mineiro Triângulo Mineiro Bom dia Minas Uberlândia Uberlândia MG TV 1ª Edição MGTV 2ª edição Uberaba Uberaba MGTV 1ª Edição MGTV 2ª Edição MG Rural Integração notícia Concursos Esporte Globo Esporte Vales de Minas Gerais Vales de Minas Gerais Inter TV notícia MG Inter TV 1ª Edição MG Inter TV 2ª Edição Inter TV Rural É o bicho Esporte Zona da Mata Zona da Mata Bom dia Minas MG TV 1ª Edição MG TV 2ª Edição MG Rural Integração notícia Esporte Globo Esporte Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro e região Rio de Janeiro e região Bom dia Rio RJ1 RJ2 Globo Comunidade RJ O que fazer no RJ Fora do ponto Esporte Norte Fluminense Norte Fluminense Bom dia Rio RJ TV Inter 1ª Edição RJ TV Inter 2ª Edição Inter TV Rural Esporte Região dos Lagos Região dos Lagos Bom dia Rio RJ TV Inter 1ª Edição RJ TV Inter 2ª Edição Inter TV Rural Esporte Região Serrana Região Serrana Bom dia Rio RJ TV Inter 1ª Edição RJ TV Inter 2ª Edição Inter TV Rural Esporte Sul e Costa Verde Sul e Costa Verde Bom dia Rio RJ TV 1ª Edição RJ TV 2ª Edição Esporte São Paulo São Paulo São Paulo e região São Paulo e região Bom Dia SP SP1 SP2 Antena Paulista O que fazer em SP Esporte Bauru e Marília Bauru e Marília Bom Dia SP Bom Dia Cidade Tem Notícias 1ª Edição Tem Notícias 2ª Edição Nosso Campo Esporte Campinas e região Campinas e região Bom Dia Cidade Jornal da EPTV 1ª Edição Jornal da EPTV 2ª Edição Terra da Gente Concursos Esporte Itapetininga e região Itapetininga e região Bom Dia SP Bom Dia Cidade TEM Notícias 1ª Edição TEM Notícias 2ª Edição Antena Paulista Nosso Campo Resumo da Notícia Memória TEM Comunidade Esporte Mogi das Cruzes e Suzano Mogi das Cruzes e Suzano Bom Dia Diário Diário TV 1ª Edição Diário TV 2ª Edição Diário Comunidade Concursos Esporte Piracicaba e região Piracicaba e região Bom Dia Cidade Jornal da EPTV 1ª Edição Jornal da EPTV 2ª Edição Jornal Regional Terra da Gente Esporte Prudente e região Prudente e região Bom Dia Fronteira Bom Dia SP Fronteira Notícias 1ª Edição Fronteira Notícias 2ª Edição Esporte Ribeirão Preto e Franca Ribeirão Preto e Franca Bom Dia Cidade Jornal da EPTV 1ª Edição Jornal da EPTV 2ª Edição Terra da Gente Esporte Rio Preto e Araçatuba Rio Preto e Araçatuba Bom Dia SP Bom Dia Cidade TEM Notícias 1ª Edição TEM Notícias 2ª Edição Nosso Campo Esporte Santos e região Santos e região Bom Dia Região Jornal Tribuna 1ª Edição Jornal Tribuna 2ª Edição Antena Paulista G1 em um Minuto Santos Viver Bem O Que Fazer Em Santos Culinária #13 Por Dentro do Porto Esporte São Carlos e Araraquara São Carlos e Araraquara Bom Dia SP Jornal da EPTV 1ª Edição Jornal da EPTV 2ª edição Terra da Gente Sorocaba e Jundiaí Sorocaba e Jundiaí Bom Dia SP Bom Dia Cidade Tem Notícias 1ª Edição Tem notícias 2ª Edição Nosso Campo Esporte Vale do Paraíba e região Vale do Paraíba e região Bom Dia Vanguarda Link Vanguarda Jornal Vanguarda Vanguarda Comunidade Esporte sul sul Paraná Paraná Curitiba e Região Curitiba e Região Bom Dia Paraná Paraná TV 1ª Edição Paraná TV 2ª Edição Caminhos do Campo Painel RPC Esporte Campos Gerais e Sul Campos Gerais e Sul Bom Dia Paraná Paraná TV 1ª Edição Paraná TV 2ª Edicão Caminhos do Campo Painel RPC Esporte Norte e Noroeste Norte e Noroeste Bom Dia Paraná Paraná TV 1ª Edição Paraná TV 2ª Edição Caminhos do Campo Painel RPC Esporte Oeste e Sudoeste Oeste e Sudoeste Bom Dia Paraná Paraná TV 1ª Edição Paraná TV 2ª Edição Caminhos do Campo Painel RPC Esporte Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Bom Dia Rio Grande Jornal do Almoço RBS Notícias Campo e Lavoura Esporte Santa Catarina Santa Catarina Bom Dia Santa Catarina Jornal do Almoço NSC Notícias Nossa Santa Catarina Campo e Negócios SC Que Dá Certo Esporte Telejornais Telejornais Autoesporte Autoesporte carros de a a z caminhões motos ipva tabela fipe vídeos autoesporte Bem Estar Bem Estar Vídeos vc no bem estar fale com o bem estar Bom Dia Brasil Bom Dia Brasil Redação História Vídeos Fale com o bom dia brasil Como Será? Como Será? quadros e séries quadros e séries Adolescentes caminhos da justiça econstrução ecostura expedição campo expedição urbana qual vai ser? #partiuférias por uma cidade mais inteligente semente sos-sus sobre asas grandes ideias, pequenas invenções nós.doc aluno nota 11 O que você pode fazer hoje pelo amanhã história vídeos vc no como será fale com o como será Fantástico Fantástico quadros e séries quadros e séries fant 360 a jornada da vida cadê o dinheiro que tava aqui? detetive virtual repórter por um dia shows e musicais história vídeos vc no fantástico denuncie fale com o fantástico G1 em 1 Minuto Globo Repórter Globo Repórter redação história receitas testes vídeos vc no globo repórter fale com o globo repórter Globo Rural Globo Rural agro guia do globo rural revista globo rural história vídeos vc no globo rural fale com o globo rural Hora 1 Hora 1 história vídeos vc no hora um fale com o hora um Jornal da Globo Jornal da Globo redação história vídeos vc no jg fale com o jg Jornal Hoje Jornal Hoje hoje em casa tô de folga crônicas história vídeos vc no jh fale com o jh Jornal Nacional Jornal Nacional redação história vídeos vc no jornal nacional fale com o jornal nacional Pequenas Empresas Pequenas Empresas pme quadros quadros pegn.tec contato das empresas revista pegn história vídeos vc no pegn fale com o pegn Profissão Repórter Profissão Repórter equipe história vídeos vc no profissão repórter fale com o profissão repórter Retrospectiva 2018 GloboNews GloboNews jornais jornais Conta Corrente Estúdio i GloboNews Em Pauta GloboNews em Ponto Jornal das Dez Jornal GloboNews Edição das 10 Edição das 16 Edição das 18 programas programas arquivo n central das eleições 2018 cidades e soluções diálogos com mario sergio conti em casa com nelson motta em foco com Andreia Sadi entre aspas fatos e versões fernando gabeira globonews documentário globonews documento globonews em movimento globonews especial + programas + programas globonews internacional globonews literatura globonews miriam leitão globonews painel globonews política manhattan connection milênio mundo s/a O melhor do Brasil é o Brasileiro pelo mundo política no brasil que mundo é esse? roberto d’avila sem fronteiras via brasil globonews ao vivo globonews play programação Aplicativos Aplicativos Conta Corrente Na Rua GloboNews redes sociais redes sociais globonews time globonews História — Fale com a GloboNews grupo globo princípios editoriais Blogs e Colunas Podcasts Serviços Serviços App G1 Calculadoras Concursos e Emprego fato ou fake Loterias Previsão do Tempo Tabela Fipe Teste vocacional Vídeos Vídeos Mais Recentes Mais Vistos Carros Ciência Economia Mundo Política Pop & Arte Tecnologia Rio de Janeiro São Paulo Especial Publicitário Especial Publicitário Atlas Quantum Einstein e sua saúde — Fale com o G1 Grupo Globo Princípios editoriais TCU questiona altos salários em estatais e determina divulgação das remunerações Auditoria do tribunal identificou que 86% dos funcionários de estatais recebem salários maiores do que os verificados em cargos semelhantes na iniciativa privada. Por Laís Lis, G1 — Brasília 03/04/2019 18h11 Atualizado 2019-04-03T21:22:29.104Z Uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) identificou que 86% dos cargos das estatais não dependentes da União recebem salários maiores do que os verificados em empresas semelhantes no setor privado. A auditoria, relatada pelo ministro Vital do Rêgo, analisou a remuneração paga por 104 estatais não dependentes do Tesouro, entre as quais Banco do Brasil, Correios, Furnas e Petrobras, e comparou com os salários pagos em empresas privadas semelhantes. Por não terem orçamento vinculado ao Orçamento Geral da União (OGU), essas estatais não precisam obedecer o teto constitucional para remuneração, atualmente em R$ 39,2 mil. Durante a sessão desta quarta-feira (3), os ministros do TCU questionaram os altos salários das estatais e determinaram que a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), do Ministério da Economia, passe a considerar os salários pagos em empresas privadas quando for avaliar as remunerações pagas a funcionários de estatais não dependentes. Na sessão, o TCU também determinou a divulgação de todos os salários pagos em todas as estatais federais brasileiras, inclusive da remuneração paga a dirigentes, incluindo benefícios e participação nos lucros. O levantamento, conforme publicado pelo G1 no mês passado , também identificou que em 43% das ocupações auditadas, o salário pago nas estatais supera o dobro do que é pago o setor privado. A auditoria encontrou salários em estatais que são até 12 vezes superiores à média dos valores pagos a cargos semelhantes no setor privado. Segundo o levantamento do tribunal, um armazenista da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), por exemplo, recebe R$ 18 mil de salário. Já no mercado privado, o salário médio para esse cargo é de R$ 1,5 mil. Ao votar, o ministro Vital do Rêgo citou outros exemplos de discrepância entre salários de estatais e da iniciativa privada. Segundo o ministro, um assistente administrativo no BNDES recebe R$ 28 mil, oito vezes mais do que a média paga ao cargo semelhante no setor privado, de R$ 3,5 mil. Ao comentar o processo, o ministro Walton Alencar afirmou que muitos dos altos salários são pagos a cargos sem qualificação, “criando um reduto de privilégio” nessas estatais. Teto constitucional As estatais consideradas não dependentes não são obrigadas a cumprir o teto constitucional. De acordo com o TCU, se estivessem submetidas a essa regra, essas empresas teriam economizado R$ 622,04 milhões em 2016, informou o documento do TCU. “O impacto seria de 1,44% do somatório total das remunerações e atingiria 1,20% dos empregados”, informou a auditoria analisada pelo plenário do TCU. Segundo o ministro Vital do Rêgo, na próxima semana o plenário do tribunal deve votar um processo que analisa o grau de independência das estatais e se essas empresas devem ou não observar o teto constitucional para o pagamento de salários. LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com