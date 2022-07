TCP ordena a Magistratura reponer a jueces que liberaron a feminicidas

Entornointeligente.com /

El presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, denunció que hace dos semanas fue notificado con una sentencia constitucional que establece que los jueces que fueron cesados de sus funciones, sean repuestos en sus fuentes laborales. La autoridad explicó que esos administradores de justicia fueron destituidos y encarcelados por conceder libertad a feminicidas al margen de la ley. «(Esperemos) no se eche a la borda el trabajo que el Estado (está haciendo), todo lo que hemos trabajado, aun en la cárcel bajo la presunción de la inocencia nosotros que tuviéramos que reponerles en el cargo al señor (el juez Rafael) Alcón y a los otros que están en la cárcel, pagarle sus salarios para evitar los daños y perjuicios a sus garantías constitucionales, porque así lo dice el Tribunal Constitucional», denunció. En enero de este año, el juez Alcón fue aprehendido por beneficiar con libertad a Richard Choque Flores, feminicida confeso. Varias autoridades se vieron involucradas por lo que el Consejo de la Magistratura decidió intervenir los diferentes juzgados de ejecución penal del país. En junio, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó que luego de la conformación de una Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio de 18 jueces, 15 enfrentan procesos en la vía administrativa o penal, además, 10 de ellos ya fueron destituidos por sus resoluciones irregulares. El presidente del Consejo de la Magistratura contó que los jueces fueron destituidos de sus funciones por actos de corrupción y acusados con pruebas, espera que la racionalidad retorne para que estas personas acusadas no retornen en sus funciones. «Hemos enviado una complementación y enmienda y así Dios lo quiera que la racionalidad vuelva, no se eche a la borda el trabajo que el Estado (está haciendo)», agregó.

