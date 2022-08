Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Ciro no JN Empresários alvos da PF Coração de Dom Pedro I Rosalía no Brasil Técnicos do TSE dizem ser inviável auditar urna com biometria no dia da eleição, como quer Defesa Medida é parte de série de sugestões feitas pelo ministério ao TSE. Técnicos apontaram, por exemplo, dificuldade para convencer eleitor a aguardar resultado do teste. Por Camila Bomfim, GloboNews — Brasília

24/08/2022 10h54 Atualizado 24/08/2022

Técnicos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fizeram, a pedido da presidência do tribunal, uma simulação do teste de integridade das urnas com biometria. O teste foi feito em uma sala do tribunal na semana passada e apresentado ao presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes .

O Ministério da Defesa fez uma série de pedidos ao TSE sobre as urnas, alguns já estavam sendo incorporados e outros, como esse da biometria, são vistos pelos técnicos como «inviáveis».

A Defesa quer um teste de integridade com eleitores reais e com biometria para identificar.

Presidente do TSE, Moraes tem reunião com ministro da Defesa

Técnicos dizem que, na prática, isso é impossível em várias frentes: seria inviável convencer eleitores a voltar após terem votado para ir para o teste de integridade e aguardar a conclusão. Além disso, é impossível também levar a empresa de controle externo para esse tipo de teste no país inteiro.

Eles também dizem que isso criaria um clima de desconfiança no eleitor: «imagine explicar isso a um idoso ou a um eleitor que não entende sobre biometria? Iria gerar desconfiança e dificuldade ao mesmo tempo», diz um dos técnicos.

O presidente do TSE se reuniu na terça-feira (23) com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e seguem as negociações e diálogos sobre os pedidos da pasta. A decisão caberá a Moraes sobre se atenderá algum pedido.

VÍDEOS: notícias de política

50 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com