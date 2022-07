Táchira y Caracas no se hicieron daño en el «Clásico»

Entornointeligente.com /

El partido de vuelta del «Clásico» del fútbol venezolano se terminó con un empate cero a cero entre el Deportivo Táchira y el Caracas FC, partido que se disputó ayer en el estadio Pueblo Nuevo de la ciudad de San Cristóbal.

Pese al empate sin goles, ambas oncenas hicieron vibrar las gradas del recinto, donde los porteros y la falta de puntería de los delanteros evitó que el marcador se abriera.

Con el resultado ambos equipos no cambiaron sus posiciones en la clasificación general, el conjunto andino mantendrá cuarto, mientras que los capitalinos deberán esperar que el Deportivo La Guaira no gane su partido, para que no los desplace de la casilla.

En el otro juego que abrió la jornada 22 de la Liga Futve (primera división) también se saldó con un empate a un gol entre Zulia y Mineros de Guayana.

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

