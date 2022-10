Táchira/ Persecución contra trabajadores del Hospital Central será elevada a la Asamblea Nacional

Entornointeligente.com /

El constante amedrentamiento en contra de los trabajadores del Hospital Central de San Cristóbal que se atrevan a denunciar alguna situación irregular dentro del centro asistencial o a exigir sus derechos laborales, será presentado por el diputado de la Asamblea Nacional por el estado Táchira, Gustavo Rangel, en el Ministerio de Salud y el parlamento.

Así lo informó el parlamentario este martes 4 de octubre después de que conociera que un grupo de enfermeros que convocaron a una rueda de prensa dentro del centro de salud, no pudieron hacerla porque les fueron enviados funcionarios de organismos de seguridad a vigilarlos.

«Denunciamos la situación que se viene presentando con los enfermeros del Hospital Central de San Cristóbal, toda vez que se han visto objeto de amenazas y vejámenes por parte de los directivos de estas áreas en el ejercicio de sus derechos laborales y condiciones de trabajo», expresó.

Recordó que la Ley Orgánica del Trabajo establece unas normas mínimas de seguridad en los trabajos, que no se están cumpliendo, así como tampoco se cumplen los derechos laborales que están exigiendo.

«Están siendo víctima de objeto de amedrentamiento por personas ajenas y extrañas a estos sectores, lo cual nos genera una gran preocupación. Nosotros hacemos un llamado a las autoridades para que se solucione este tema tan importante, porque hay escasez de enfermeros y lo que tenemos que hacer es preservar a nuestro personal que está a disposición de los pacientes».

Rangel destacó que el personal de enfermería del primer centro asistencial del Táchira, está tan ocupado que no tiene tiempo para denunciar situaciones que no sean ciertas, pues aparte de tener sobrecarga laboral, lo que ganan no les alcanza para el pasaje, para tener uniformes y zapatos en buenas condiciones, y muchas veces ni para almorzar. «Exigimos que se garantice el derecho al trabajo y el de la seguridad personal de estos trabajadores», reiteró.

