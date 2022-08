Táchira | Docentes aseguran que no hay condiciones para el reinicio del calendario escolar

Entornointeligente.com /

Luzfrandy Contreras/DLA.- Evencio Zenón en representación del magisterio del estado Táchira, informó que no existen las condiciones necesarias para el reinicio del calendario escolar motivado a la falta de inversión en algunas infraestructuras educativas . Criticó el plan ejecutado por el ejecutivo nacional denominado «BRICOMILES» -Brigada Comunitaria Militar para la Educación y la Salud-, en donde afirma se está ejecutando un plan de control social sobre los docentes. «Hemos levantado producto de la fuerza, de la base, la voz para decirle al gobierno que se dedique definitivamente a la reparación de las estructuras que están totalmente devastadas, que están totalmente por el suelo y no cumplen con las condiciones necesarias para el reintegro a las aulas de clase, nosotros estamos preocupados observando que no existen las condiciones necesarias para retomar las clases», indicó Zenón. Advirtió que el patrono mantiene una deuda acumulada con el magisterio desde el año 2018 que oscila en un 280% lineal sobre la base salarial , motivado algunas cláusulas que fueron disminuidas, «Las clases están en vilo, es un estrategia muy sana del gobierno diferir el inicio del calendario para inicios de octubre, porque él sabe que las calles ya comenzaron a calentarse a nivel nacional con las manifestaciones que hemos realizado», indicó. . Tags: Educadores Táchira Publicidad Opinión

