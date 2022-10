Táchira | Con cambios de directiva y desacuerdo de los representantes inició el calendario escolar

Entornointeligente.com /

Este 03 de octubre se dio inicio al calendario escolar 2022-2023 en Venezuela. En el caso del estado Táchira según información de la zona educativa regional, el regreso a clases se posicionó en un 90% de participación entre docentes y alumnos. Sin embargo, se registraron algunos inconvenientes en instituciones educativas donde se pretendía realizar un cambio de directiva.

En el caso del Centro de Educación Inicial Año Internacional del Niño ubicado en la comunidad 23 de Enero, padres y representantes rechazaron con una manifestación pacífica el cambio en la directiva de la institución, argumentando que quien fue electa como nueva representante, mantiene denuncias por maltrato a algunos niños y niñas.

«No estamos de acuerdo con los problemas que estan sucediendo, quieren cambiar a la directora no nos parece justo, quien tiene ese puesto en este momento es alguien que tiene mucho carisma con los niños y no es justo. La directora va a ser una docente que le dió clase a mi hija, le hizo bullying, llegó hasta a empujarla, esa docente tiene actas en esta institución y en otras más», denunció Keilyn Daza, madre de una menor.

Insistió en la idea de retirar a su hija de la institución si se formaliza el cambio de directiva, advirtió que muchos padres y representantes repetirían esta acción. Para el momento, la directora de la Zona Educativa Táchira obtuvo información con respecto a esta solicitud e indicó que en las próximas horas estarían comunicando la decisión tomada en el cambio de la directiva.

«La zona educativa nos dice que van a revisar eso, queremos a la actual directora y así ella no queda, pues queremos que sea otra que el título si le haya pasado por la cabeza y no como la que quieren meter aquí», dijo.

Por su parte, Bertzabeth Gandica, directora de la zona educativa Táchira indicó que este cambio se realizará porque la actual directora de la institución no cuenta con un título académico, de hecho, ella está asignada para un cargo administrativo.

«El problema en la institución es que la directora actual no tiene el título de licenciada, tiene un cargo administrativo y ella no puede tomar un cargo directivo, pero nos vamos a reunir con el personal de aquí para decidir quién será la directora internamente, estos procesos son legales, no podemos tener a una directora que tenga un cargo administrativo. Se va a hacer una reunión, se va a escuchar a los padres y representantes, para resolver el problema», comentó la jefe de zona.

Una situación similar se repitió en la escuela Juan Bautista García Roa, ubicada en San Cristóbal, donde se pretende realizar un cambio de directiva sin la aceptación de la comunidad educativa, así lo indicó Diosa Araujo, representante de un alumno de la institución.

«Queremos apoyar a la directora, que en el año ha hecho grandes aportes, no sabemos porque razón la quieren destituir de su cargo, para colocar a alguien que nisiquiera pertenece a la comunidad, mucho menos a la comunidad educativa, por eso hacemos el llamado a la zona educativa que vino aquí y dijo que estudiarían la situación, estaremos a la espera», dijo.

Con al menos 125 firmas, padres y representantes esperan que la decisión de la zona educativa sea favorable, exigen además que se ofrezca una explicación sobre el motivo que generó el cambio de la directiva.

«Aquí vino la supervisora de esta área, en un tono altanero a decirnos que esto solo competía a la zona educativa y al Ministerio de Educación, nosotros sabemos que eso no es así, sabemos que para que un director sea removido es porque debe haber un seguimiento de caso y aquí aparentemente no hay nada», explicó.

Esperan que sea la representante de zona quien pueda determinar las nuevas directrices sin afectar la tranquilidad del alumnado.

Por: Luzfrandy Contreras

