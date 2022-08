TCE impide a Yunda ser candidato a la alcaldía de Quito

Entornointeligente.com /

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dio su dictamen, hoy, 19 de septiembre de 2022, en el que falló en contra de Jorge Yunda , negándole todo derecho político por lo que no podrá ser candidato en las elcciones seccionales de 2023.

En ese sentido, Yunda expresó:

«Cuantos intereses estaban en juego si me dejaban ser candidato, la democracia en el país no existe, entre gallos y media noche y en fin de semana me han quitado mi derecho a ser candidato pero le han quitado al pueblo el derecho a elegir, gracias Quito por el respaldo», dijo el exalcalde en su Twitter.

Cuantos intereses estaban en juego si me dejaban ser candidato, la democracia en el país no existe, entre gallos y media noche y en fin de semana me han quitado mi derecho a ser candidato pero le han quitado al pueblo el derecho a elegir, gracias Quito por el respaldo. pic.twitter.com/mjSBa5ybZd

— Jorge Yunda Machado (@LoroHomero) August 20, 2022 La sentencia del TCE implica la culminación al proceso de remoción con el cual Yunda salió de la Alcaldía. El actual burgomaestre, Santiago Guarderas, interpuso la denuncia ante el TCE por una infracción electoral muy grave. Yunda puede pedir una aclaración al TCE por su fallo, pero no puede apelar a dicho dictamen.

Otros juicios contra Jorge Yunda Esta acción demostraba el incumplimiento de Yunda respecto a la decisión del órgano de justicia electoral de julio de 2021 . Dicha decisión fue la de ratificar que el proceso de remoción que llevó adelante el Concejo Metropolitano cumplió con todos los requisitos.

Yunda hizo oficial su candidatura para la Alcaldía de Quito la tarde del miércoles 3 de agosto del 2022. Fue elegido tras las primarias desarrolladas por los movimientos que conforman la alianza Juntos por la Gente : Pachakutik (PK), Pueblo Igualdad Democracia ( PID ) y Mover ( antes Alianza PAIS ). Él fue alcalde de Quito desde el 14 de mayo de 2019 hasta su destitución el 29 de septiembre de 2021, año en el que fue removido.

También, el exalcalde es actualmente procesado por el presunto delito de peculado por supuestas irregularidades en la compra de pruebas PCR para covid-19 durante la pandemia .

Al momento porta un grillete electrónico.

