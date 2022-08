Taylor Swift se impuso en unos repartidos premios MTV con sabor latino y coreano

Entornointeligente.com /

La cantante estadounidense Taylor Swift se impuso este domingo en los Video Music Awards ( VMAs ), los galardones musicales más veteranos de la cadena MTV , en los que su canción » All Too Well » recibió el codiciado premio a mejor videoclip del año así como las distinciones a mejor video en formato largo y mejor dirección.

Los premios del certamen de este año, entregados en un abarrotado Prudential Center, en la localidad de Newark (Nueva Jersey), estuvieron muy repartidos con tres estatuillas conjuntas para Lil Nas X y Jack Harlow por su versión de la canción » Industry Baby «, y otras tres para Harry Styles .

Styles, que no acudió a la cita, se llevó el astronauta al mejor álbum del año por Harry’s House , mientras que su canción «As It Was», fue elegida como el mejor videoclip pop y mejor cinematrografía.

Harlow se llevó, además, una estatuilla en solitario por First Class , elegida como la mejor canción del verano.

repaso Taylor Swift anunció nuevo disco Swift, que acudió con un elegante minivestido de cadenas de pedrería plateada del diseñador Oscar de la Renta , anunció durante la recogida del premio que lanzará un nuevo disco el próximo 21 de octubre que se titulará Midnights , en el que contará trece historias de noches sin dormir a lo largo de su vida.

La estadounidense, en su discurso, alabó el trabajo de las mujeres detrás de las cámaras y destacó que este año, por primera vez habían, sido nominadas cuatro directoras de videoclips.

repaso Nicki Minaj, la protagonista de la noche

La rapera Minaj, 17 veces nominada a los VMA y 5 veces ganadora por éxitos como » Anaconda «, » Chun-Li » y » Hot Girl Summe r», se convirtió en la gran protagonista de la velada en la que recibió el premio honorífico Michael Jackson Video Vanguard , además de la estatuilla por el mejor vídeo de hiphop por su canción » Do We Have a Problem? «.

Pero, más allá de los premios, la personalidad de Minaj se impuso en la ceremonia, en la que no solo protagonizó una actuación en la que levantó los ánimos del público, sino que también hizo las veces de maestra de ceremonias junto a los raperos Ll Cool J y Jack Harlow.

repaso Sabor latino y coreano Además de los consabidos premios a mejor vídeo musical latino, que recayó en la canción » Envolver «, de la brasileña Anitta , y coreano, que se llevó Lisa por » Lalisa «, los ritmos latinos y el K-Pop sonaron con fuerza en el Prudential Center y en el cercano Yankee Stadium, que también se unió a la fiesta.

Anitta, que destacó la distinción por primera vez de un artista brasileño en los VMA cantó ante el enérgico auditorio, donde también actuaron los colombianos J Balvin y Ryan Castro y el portorriqueño Bad Bunny .

Bad Bunny se alzó, por su parte, con el premio a mejor artista del año y en un breve discurso hizo un alegato a Puerto Rico, su cultura y su lengua. «Yo siempre creí, desde el principio, que yo podía llegar a ser grande, que yo podía llegar a ser uno de los mejores cantantes del mundo sin tener que cambiar mi cultura, mi lengua, mi idioma, mi jerga; yo soy Benito Antonio Martínez de Puerto Rico para el mundo entero», dijo luego de cantar «Tití me preguntó» , de Un verano sin ti , donde besó a dos de sus bailarines.

Asimismo, el trabajo » Saoko » de la artista española Rosalía fue distinguido con el premio a mejor edición.

El K-Pop se llevó tres astronautas, más allá del reservado a esta categoría: el de «Push Performance», que recayó en SEVENTEEN; mejor vídeo de metaverso, que fue para Blackpink y mejor grupo del año, que se llevó BTS.

