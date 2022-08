Taylor Swift impõe-se nos prémios MTV

Entornointeligente.com /

A cantora Taylor Swift impôs-se nos MTV Video Music Awards, com «All Too Well» a ganhar o prémio de melhor vídeo musical do ano, bem como melhor vídeo de longo formato e melhor direção.

Os prémios deste ano, numa cerimónia realizada em Newark, New Jersey, foram divididos uniformemente, com três estatuetas para Lil Nas X e Jack Harlow pela sua versão da canção «Industry Baby», e três para Harry Styles.

Styles, que não estava presente, levou para casa o prémio para melhor álbum do ano («Harry’s House»), enquanto a sua canção «As It Was», ganhou a distinção de melhor vídeo de música pop e melhor cinematografia.

Subscrever Harlow também venceu, individualmente, com «Fist Class», eleita a melhor música do verão.

Swift aproveitou a cerimónia para anunciar que vai lançar um novo álbum a 21 de outubro, intitulado de «Midnights», no qual contará 13 histórias de noites sem dormir ao longo da sua vida.

A norte-americana, no seu discurso, elogiou o trabalho das mulheres por detrás das câmaras e salientou o facto de este ano, pela primeira vez, terem sido nomeadas quatro realizadoras de vídeos musicais.

A ‘rapper’ Minaj, 17 vezes nomeada para os prémios e cinco vezes vencedora com sucessos como «Anaconda», «Chun-Li» e «Hot Girl Summer», foi a estrela da noite, recebendo o prémio Michael Jackson Video Vanguard Award, bem como a estatueta do melhor vídeo hip hop pela canção «Do We Have a Problem?».

Outros vencedores do galardão Michael Jackson incluíram Justin Timberlake, Beyoncé, Kanye West, Rihanna, P!nk e Jennifer Lopez.

A brasileira Annita venceu o prémio de Melhor Vídeo de Música Latina e o porto-riquenho Bad Bunny na categoria de artista do ano, enquanto a artista espanhola Rosalía, com «Saoko», foi distinguida com o prémio para a melhor edição.

O K-Pop ganhou três estatuetas, para além daquela reservada para esta categoria: «Push Performance», que foi para SEVENTEEN; melhor vídeo metaverso, que foi para Blackpink; e melhor grupo do ano, que foi para BTS.

