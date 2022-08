Taylor Jenkins Reid era desconocida, se hizo viral en TikTok y hoy es un gran éxito literario

Entornointeligente.com /

Taylor Jenkins Reid siempre tuvo una fascinación con las celebridades. Cuando miraba una película no podía evitar pensar la vida de esos actores fuera del set o cómo había sido el rodaje. De niña no sabía de qué iba a trabajar, pero tenía claro que iba a vivir en Hollywood .

Lo que seguramente no se imaginaba es que después de estudiar audiovisual, iba a trabajar un tiempo como asistente de casting y luego iba a dedicarse la escritura. Y mucho menos que Reese Witherspoon iba a elegir una de sus novelas para adaptarla al formato serie, con la nieta de Elvis Presley como protagonista.

Es que antes de la pandemia, Taylor Jenkins Reid era prácticamente desconocida. Había tenido un éxito moderado con sus primeros cuatro libros, pero sabía que podía llegar más lejos. Sin embargo —no tiene muy claro por qué— el quinto, Los siete maridos de Evelyn Hugo (2017), se volvió viral en TikTok a dos años de haber sido publicado. Y así, la novela, que sigue la truculenta vida amorosa de una estrella Hollywood de los 50, se convirtió en un best seller.

Después fue el turno de Todos quieren a Daisy Jones (2019), donde narra de forma coral la historia de una popular banda de rock de los 70, y Malibú Renace (2021), ambientada en los 80, donde se desentraman los secretos familiares de la familia Riva.

La fama, las figuras casi mitológicas y la nostalgia parecen ser los ingredientes esenciales de la fórmula de Jenkins Reid para crear libros tan entretenidos como adictivos. «Cuando tuve la idea de Los siete maridos de Evelyn Hugo sentí que habían caído todas las fichas, tuve la oportunidad de hablar de algo que siempre amé. Lo que era un hobby, lo convertí en el centro de mi trabajo», contó en entrevista exclusiva con El País.

Para su nueva novela, viajó a la década de 1990, se sumergió en el mundo del tenis y leyó las biografías de Andre Agassi —dice que Open es un libro fascinantev, John McEnroe, Billie Jean King, Martina Navratilova, entre otros. El resultado, El regreso de Carrie Soto (2022) llega hoy a librerías.

El regreso de Carrie Soto. —Sus últimas novelas tienen lugar en diferentes décadas. ¿Disfruta del proceso de investigación?

—Amo ese proceso, es lo mejor: que se te ocurra la idea, investigar el tema y luego pensar cómo vas a crear la historia con todo lo que sabés que es tan divertido. Solo pensás en lo genial que puede ser el libro, pero no tenés la presión de efectivamente hacerlo. Es cuando tenés que estar a la altura de lo que te prometiste que la presión se vuelve brutal.

—Habla bastante de la presión. ¿Se siente presionada después de haber escrito tres best sellers?

—Sé qué es lo que quiero con el libro y depende solo de mí que llegue a ese lugar, que sea tan bueno como sé que puede ser. Entonces me pongo una presión enorme, veo el potencial de la premisa. Una vez que terminé el libro, que intercambié con mi editor, que fijamos una fecha de lanzamiento, ahí empiezo a sentir la presión de superar las expectativas de la gente. Por mucho tiempo me preocupaba no decepcionar a nadie que haya disfrutado mis otros libros. Lo que aprendí es que mi vida no puede depender de si alguien está decepcionado o no. Un libro no puede ser todo para todos.

—¿Es una persona nostálgica?

—Me encanta ir atrás en el tiempo y escapar a otro lugar, sentir que realmente estuve allí. Soy una escritora y soy introvertida, así que no quiero ir a la fiesta, pero me gusta pretender que soy una mosca en la pared cuando la fiesta está sucediendo. No quiero ser parte de Hollywood en los 60 o ser una jugadora de tenis en los 90, pero me gusta experimentar todo eso a través de la mirada de mis personajes. Y los lugares a los que yo quiero ir, hasta ahora, son los mismos a los que quieren ir mis lectores.

—Carrie Soto aparece en Malibú Renace y no es la primera vez que entrelaza personajes. ¿Cómo se dio eso?

—Empezó de manera súper orgánica, no era algo que hiciera a propósito: cuando inventás famosos para un libro parece redundante inventar otros nuevos para el siguiente. Pero me permitió profundizar en los personajes y crear un mundo en el que podés leer todos los libros sin un orden en particular, pero una vez que leés uno, la experiencia de leer el siguiente es mucho más rica. Me resulta muy divertido, siento que los libros están en conversación entre ellos.

—Además Hollywood, en la vida real, es así, todo el mundo se conoce entre sí.

—Exactamente, hay crossovers en todos lados. Esencialmente lo que estoy tratando de hacer es crear una versión alternativa del mundo, que en lugar de estar llena de famosos que vos conocés, está lleno de otros famosos que yo inventé. Me parece una indulgencia tremenda como escritora.

—Sus personajes por momentos pueden ser crueles. ¿Es difícil escribir sobre un personaje que tal vez no le cae bien? ¿Es un ejercicio de empatía?

—Es curioso, nunca pienso demasiado en si me caen bien mis personajes o no. Tal vez es porque solamente trato de entender por qué se comportan de cierta manera o por qué piensan lo que piensan. Encuentro eso tan estimulante intelectualmente que me olvido de cuestionar si me caen bien o si pasaría tiempo con ellos. Por eso me resulta gracioso cuando dicen, por ejemplo, «Daisy es tan irritante». Y sí, ella es así.

—Tal vez antes se esperaba que la protagonista femenina fuera agradable.

—Especialmente cuando se trata de mujeres protagonistas, creo que se pretende que sean agradables y digeribles, que el público no quiere leer sobre mujeres haciendo cosas malas. Pero creo que eso es súper aburrido. No es que me haya puesto como propósito desterrar esa noción, simplemente escribo de lo que me resulta interesante. Y las mujeres complejas me resultan interesantes.

—Escribe principalmente para un público de mujeres jóvenes y le divierte leer chismes de Hollywood, dos cosas que se ven como banales en el mundo de la literatura. ¿Lo siente así?

—Por un lado, el mensaje que te da la sociedad es que todo lo relacionado con lo femenino no es importante y que a todas debería darnos vergüenza que nos guste. Más aún si se trata de chicas adolescentes, se las subestima mucho. Definitivamente absorbí ese mensaje como adolescente y pasé mis 20 alejándome de ello. Parte de ser una escritora mujer, para mí, se trata de centrar las historias en mujeres, tomarlas en serio, retratarlas de forma compleja y profunda. Escribo para cualquiera que esté dispuesto a leer sobre mujeres, que tienden a ser mujeres, porque le enseñan a los hombres a no hacerlo. Pero escribo para cualquiera que entienda que las historias femeninas pueden ser tremendamente importantes y entretenidas. En cuanto al chisme, siempre estuve interesada en Holywood, en qué pasa detrás de escena. Mucha gente me dijo que eso era superficial y señal de que yo era una persona banal. No estoy de acuerdo, porque el chisme es, en esencia, la historia de las personas. Qué pasó, qué hizo, a quién amó, qué arriesgo por ello. Es el secreto detrás de lo que estaba pasando en realidad y si te preguntás por qué era secreto, de repente estás revelando construcciones sociales, pecados y tabúes. Me interesa saber por qué tuvieron que mentir.

LINK ORIGINAL: El País

