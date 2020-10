Diputados aprobó libre importación de combustibles para barcos

Entornointeligente.com /

La Cámara de Diputados aprobó este martes, con los votos del oficialismo y minutos antes de la medianoche, la libre importación de combustibles para barcos, aunque con una modificación respecto a lo votado en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

El artículo 300 del proyecto de ley de Presupuesto Nacional, tal como fue votado en la comisión, establece que el monopolio de Ancap “no regirá en el puerto de Montevideo ni en cualquier otro puerto propiedad u operado por la Administración Nacional de Puertos (ANP)”.

Se aprobó en comisión la libre importación de combustibles para barcos No obstante, este martes en la Cámara de Diputados el oficialismo aprobó un sustitutivo presentado por el legislador nacionalista Sebastián Andújar que establece que los cambios regirán “a los solos efectos del aprovisionamiento de buques y embarcaciones de cualquier tipo”.

Atrás de este artículo presupuestal está la intención de que los barcos puedan abastecerse de fueloil en los puertos uruguayos administrados por la ANP, donde actualmente no pueden hacerlo, por lo que se trasladan a puertos brasileños o argentinos.

“Ancap tiene comprometida su producción (de fueloil) para las pasteras. No tiene más capacidad de producción o, por lo menos, no es parte de su negocio estratégico”, dijo en sala el diputado Juan Rodríguez.

El Frente Amplio rechazó tanto el original como el sustitutivo. “El Frente Amplio no va a apoyar estos artículos porque entiende que el monopolio de Ancap no debe ser alterado”, resumió el diputado de la oposición, Gustavo Olmos.

“Acá lo que hay es que en la Ley de Urgente Consideración el Poder Ejecutivo, especialmente el sector del presidente de la República, mostró su programa de gobierno. No fue viable y acá está dando un primer paso en ese sentido. Lo que no pudo hacer al contado ahora lo hace en cuotas, con el agravante de incluirlo en una ley presupuestal que en principio no es plebiscitable”, afirmó el diputado.

Coalición acordó quitar desmonopolización de Ancap de ley de urgencia La Ley de Urgente Consideración, en su versión que envió el Ejecutivo al Parlamento, incluía un artículo que refería a la desmonopolización de Ancap, pero que fue eliminado dada la falta de acuerdo a la interna de la coalición, ya que el Partido Colorado y Cabildo Abierto estaban en contra.

En su lugar se incluyó en la ley que se aprobó el 8 de julio una revisión de precios de paridad de importación y el compromiso de que el Poder Ejecutivo presente otra iniciativa sobre la regulación del mercado de combustibles en los seis meses siguientes a la aprobación.

La posibilidad de introducir estos cambios en el proyecto de ley de Presupuesto Nacional surgió desde el Ministerio de Industria cuando el proyecto ya estaba en el Parlamento.

Si bien desde el Frente Amplio reconocieron que en la actualidad este es un negocio que no es rentable para Ancap, el diputado Alejandro Sánchez aseguró que sí lo será en el futuro por las cambios que se están introduciendo en el puerto. Sánchez se refería, entre otras cosas, al dragado que se llevará a 14 metros y que permitirá recibir barcos bastante más grandes y la nueva planta de celulosa que se está construyendo en el centro del país.

