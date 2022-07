Taxista acusó de tacaño a Manuel Neuer

Entornointeligente.com /

Manuel Neuer , portero del Bayern de Múnich y la Selección de Alemania, fue acusado de tacaño por un taxista luego que le devolvió la billetera que se olvidó el futbolista en el carro.

En la cartera se encontraban 800 euros (USD 817, al cambio de hoy), documentos personales y algunas tarjetas de crédito.

Medios locales indicaron que el hecho ocurrió en Odeonsplatz , una plaza de la ciudad de Múnich (Alemania), donde el conductor recogió al futbolista y un amigo.

«Lo reconocí de inmediato, pero no me acerqué a él», explicó el taxista. Sin embargo, se percató del olvido de la billetera cuando limpiaba el vehículo.

El taxista recorrió más de 100 kilómetros para dar con el paradero del portero, pero no lo consiguió. A la final devolvió la billetera a una persona del círculo íntimo de Neuer.

Luego de dos semanas, Neuer le envió al conductor una camiseta del Bayern Múnich con el número 1 en la espalda, sin ninguna nota de agradecimiento, por su acto de honestidad.

No obstante, el presente no fue bien recibido por el hombre. » La recompensa es una burla . Tengo cuatro hijos. No puedo hacer nada con la camiseta», dijo. Además, enfatizó que lo que recorrió en su taxi para encontrarlo representa más de USD 408 .

La situación causó un gran debate en redes sociales. Algunos usuarios comentaron que la actitud del taxista no fue adecuada , pues su intención fue aprovecharse de la situación; mientras que otros señalaron que el futbolista debió recompensarlo con dinero.

​

Manuel Neuer se olvidó su billetera con € 800 y tarjetas en un taxi. El hombre que manejaba el auto volvió hasta su casa y las devolvió. El arquero se lo agradeció con una camiseta… pero el conductor se quejó: «La recompensa es una burla. Tengo cuatro hijos». pic.twitter.com/o2ZSSbZ16E

— VarskySports (@VarskySports) July 21, 2022

LINK ORIGINAL: Bendito Futbol

Entornointeligente.com