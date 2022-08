Taxa de desemprego recua para 5,9% em Julho

Entornointeligente.com /

A taxa de desemprego situou-se em 5,9% em Julho, de acordo com a primeira estimativa do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgada esta quarta-feira .

É um «valor inferior ao do mês precedente em 0,1 pontos percentuais» e de 0,7 pontos percentuais relativamente a Julho de 2021. Em relação a três meses antes, a taxa ter-se-á mantido inalterada, adianta o instituto.

No mesmo comunicado, o INE fixa a taxa de desemprego de Junho passado em 6% (após uma primeira estimativa de 6,1% ).

Em Julho, sempre com base na primeira leitura do INE, a confirmar no próximo mês, Portugal tinha uma população activa de 5,12 milhões de pessoas (menos 0,1% face a Junho, cerca de sete mil pessoas) e inactiva de 2,47 milhões (mais 0,3%, ou 7,5 mil pessoas).

O INE afirma que «o aumento da população inactiva foi explicado, essencialmente, pelo acréscimo do número de outros inactivos, os que nem estão disponíveis, nem procuram emprego (8,5 mil; 0,4%) e do número de inactivos à procura de emprego, mas não disponíveis para trabalhar (4,3 mil; 11,8%)».

A população empregada no país, no mês passado, era de 4,87 milhões de pessoas (menos 0,1%) e a população desempregada era composta por 306,2 mil pessoas (menos 1,1%).

O INE adianta ainda que a taxa subutilização de trabalho – que junta a «população desempregada, o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inactivos à procura de emprego, mas não disponíveis e os inactivos disponíveis, mas que não procuram emprego – situou-se em 11,5%. É um registo menor, em 0,1 pontos percentuais, ao do mês anterior, e inferior em 0,9 pontos percentuais ao do mesmo mês de 2021.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com