Taxa de desempego atinge 13,8% e falta trabalho para 32,9 milhões brasileiros, aponta IBGE

RIO — A crise no mercado de trabalho gerada pela pandemia agravou um problema antigo do mercado brasileiro: pouca oferta de vagas para uma demanda cada vez maior. Dados da Pnad Contínua, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE, mostram que entre abril e julho faltou trabalho para 32,9 milhões de brasileiros. Trata-se do patamar mais alto da série histórica, iniciada em 2012.

Este pico inclui um patamar recorde de desemprego. No trimestre encerrado em julho, a taxa de desemprego atingiu 13,8%. Cerca de 13,1 milhões de pessoas estão nessa situação. Isso significa que mais pessoas estão procurando uma vaga, mas não encontram.

É a maior taxa de desemprego desde o início da pesquisa, em 2012. Na comparação trimestral, a desocupação só não foi mais alta entre fevereiro e abril de 2017, auge da crise no mercado de trabalho, quando atingiu 13,6%.

O cálculo da falta de trabalho é feito a partir do que o instituto chama de subutilização. É o grupo que reúne que reúne os desempregados, os que trabalharam menos horas do que poderiam e os que estavam disponíveis para trabalhar mas não procuraravam uma vaga.

Além dos 13,1 desempregados, são mais 5,7 milhões subocupados por insuficiência de horas e outras 13,9 mihões que estão na força de trabalho potencial. No total, são mais 4,2 milhões comparado ao período anterior a pandemia.

Os números mostram que o país ainda está distante de ter uma recuperação da população ocupada. Entre abril e julho, o número de trabalhadores encolheu 8,1%, recuando para 82 milhões, o menor contingente da série. São 7,2 milhões pessoas a menos em relação ao último trimestre pré-pandemia.

PUBLICIDADE — É um acúmulo de perdas que leva a esses patamares negativos — ressalta Adriana Beringuy, analista do IBGE — Temos perdas contínuas e não notamos sinais de recuperação. Ainda que dados mostrem um não aprofundamento (da crise), estamos num cenário de perdas, às vezes não quantitivas, mas qualitativas.

Especialistas afirmam que o desemprego deverá continuar crescente nos próximos meses, diante da redução do efeito renda positivo associado ao auxílio emergencial e da continuidade do processo de melhora nos indicadores econômicos, com mais pessoas buscando uma vaga e saindo do desalento.

O desalento, composto pelo trabalhador que nem procurou vaga na semana, porque não achou que conseguiria bateu recorde, atingindo 5,8 milhões de pessoas. Isso significa que pessoas estão estão desestimuladas a buscar emprego num mercado ainda fragilizado pelo baque da pandemia.

Levantamento feito pelo economista Bruno Imaizumi, da LCA Consultores, mostra que há uma relação inversa entre taxa de desocupação e taxa de isolamento social. Ou seja, à medida que o indicador de distanciamento cai, o desemprego sobe.

Economistas estimam que o pico de desemprego ocorra em meados em 2021, quando as medidas emergenciais forem completamente interrompidas, assim com a situação pandêmica. Analistas da Genial Investimentos estimam que o ano terminará com desemprego ao redor de 15%.

PUBLICIDADE Para Lisandra Barbero, economista da XP Investimentos, a saída do mercado de trabalho será a informalidade, cujos rendimentos e proteção sociais são menores. Com a economia ainda fragilizada, o mercado formal irá demorar para recuperar

— Quando os acordos começaram a ser retirados e os incentivos se esgotarem, a tendência é que os informal voltem de forma mais acelerada e os (trabalhadores) formais sigam sofrendo bastante por conta da interrupção (das medidas emergenciais).

No entanto, a economista alerta que uma recuperação do mercado de trabalho só ocorrerá de maneira rápida com a adoção de medidas por parte do governo. Antes da pandemia, o país vinha com desemprego elevado, mesmo com a gradual melhora a cada mês.

— Se essas medidas não forem tomadas, a recuperação será ainda mais gradual que após a queda de 2014 e 2016 — afirma — É adequado o governo começe a discutir as prirodiades do pós-pandemia. Não dá pra discutir isso após o desemprego explodir e o auxílio se encerrar.

Apesar de também avaliar o mercado de trabalho, a Pnad Contínua não é comparável com os dados da Pnad Covid, pesquisa semanal de emprego do IBGE. As metodologias das duas pesquisas são distintas.

