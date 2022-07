Tatum tiende la mano a Durant para que recale en los Celtics: «Es un gran jugador, pero no decido yo»

Entornointeligente.com /

C ita con morbo durante el estreno del documental de Showtime ‘Point Gods’. Por la alfombra roja pasaron Kevin Durant , al que en los últimos días se ha relacionado con los Boston Celtics , que podrían ser su próximo equipo si es traspasado por los Nets, y Jayson Tatum , la estrella de los Celtics. No coincidieron, al menos en público, pero el fue la comidilla del evento.

Durant , productor ejecutivo del documental, no se detuvo a hablar con los periodistas . Posó para los fotógrafos en la alfombra roja antes del estreno, pero rápidamente entró al teatro y no contestó a ninguna de las preguntas que los periodistas le hicieron casi a voz en grito. Tampoco habló al respecto el gerente y socio comercial de Durant, Rich Kleiman , productor ejecutivo del documental, que se negó a hablar sobre la solicitud de traspaso de su socio. .

Jugué con él durante los Juegos Olímpicos. Obviamente, es un gran jugador, pero yo no me pongo el sombrero de general mánager para tomar decisiones

Jayson Tatum (Jugador de los Celtics) Sí habló Jayson Tatum , que contestó a algunas preguntas de los periodistas acerca de Durant , que podría ser su nuevo compañero de equipo: » Jugué con él durante los Juegos Olímpicos. Obviamente, es un gran jugador, pero esa no es mi decisión. Amo a nuestro equipo. Amo a los muchachos que tenemos «, aseguró.

Con respecto a las supuestas negociaciones entre Durant y los Celtics, Tatum no quiso mojarse: «No tengo nada que hacer al respecto» aseguró, enfatizando en que está satisfecho con la plantilla de Boston tal como está construida actualmente. «Tenemos dos piezas nuevas [ Malcolm Brogdon y Danilo Gallinari ]», dijo Tatum. «Amo a nuestro equipo. Yo simplemente salgo y juego con mis compañeros. No me pongo ese sombrero de general mánager para tomar decisiones».

