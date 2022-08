Tatis Jr: «He fallado»

Entornointeligente.com /

CARACAS.- Luego de que se diera a conocer la noticia de que Fernando Tatis Jr. fue suspendido por 80 juegos al dar positivo en un control antidopaje , el toletero dominicano de los Padres de San Diego habló este martes por primera vez del hecho frente a los medios de comunicación y aseguró que lamentaba haber defraudado tanto a los fanáticos, como al equipo y su familia.

Tatis Jr. ofreció una rueda de prensa informal desde el dugout del Petco Park de San Diego , donde estuvo acompañado por el presidente de operaciones de béisbol y gerente general de la organización, A.J. Preller, y múltiples medios de comunicación que se dieron cita para escuchar sus palabras.

pic.twitter.com/FqbjWVo7vi

— Jeff Sanders (@sdutSanders) August 23, 2022 Vídeo con las declaraciones del jugador publicado por Jeff Sanders, reportero del San Diego Union-Tribune En este contexto, según el medio ESPN en la República Dominicana, el campocorto de 23 años de edad subrayó:

«Realmente lo siento… He defraudado a tanta gente. He perdido tanto amor de la gente. He fallado» , inició visiblemente afectado. Continuó con «No hay nadie más a quién culpar que a mí mismo… Cometí un error… Voy a recordar lo que se siente, y no voy a ponerme en esta situación nunca más. sé que tengo mucho amor que tengo que recuperar. Tengo mucho trabajo que hacer, va a ser un proceso muy largo» , finalizó.

Vale la pena recordar que hace semana y media, l a oficina del comisionado de la MLB confirmó la sanción de 80 juegos por dopaje del jugador, quien dio positivo Clostebol (un esteroide anabolizante utilizado en afecciones de la piel como las úlceras, la cual está prohibida por las Grandes Ligas), en una nota oficial en la que informa, además, que la medida «tiene efecto inmediato».

Referente a esto, poco tiempo después de darse a conocer la noticia, el jugador nacido en San Pedro de Macoris afirmó que sí había tomado un medicamento, pero que no estaba al tanto que contenía Clostebol.

«No tengo excusas por mi error, nunca haría algo para engañar o faltar al respeto al juego que amo. Me he sometido a muchísimas pruebas durante mi carrera deportiva, incluido el 29 de marzo de 2022, y todas ellas dieron negativo», dijo.

Asimismo, Tatis Jr. confirmó que aprovechará el tiempo que estará inactivo por la sanción para someterse a una cirugía en el hombro, el cual lo viene afectando desde el año pasado, y así volver a ser mejor cuando regrese en el 2023; por ende, tampoco será parte del equipo de la República Dominicana para el venidero Clásico Mundial de Béisbol que se disputará el próximo marzo.

Deinelbith Blanco/Unión Radio

LINK ORIGINAL: Union Radio

