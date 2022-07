Tatiana Santo Domingo o cómo las blusas estampadas solucionan el verano

Entornointeligente.com /

La imagen más tierna con la que hemos despertado hoy está protagonizada por parte de la familia Grimaldi. Tatiana Santo Domingo posa junto a sus tres hijos , Sacha, India y Maximilian, en una adorable foto donde les vemos vestir a conjunto en una fiesta al aire libre en el centro de Londres.

En Trendencias Carolina de Mónaco,Carlota Casiraghi, Beatriz Borromeo, Tatiana Santo Domingo,… los Grimaldi se van de boda a Roma con looks de invitada de lo más ideales Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Grimaldi & Casiraghi (@grimaldicasiraghi)

Tatiana Santo Domingo (y su socia Dana Alikhani) han lanzado hace poco una línea infantil dentro de los diseños su marca Muzungu Sisters , y los modelos a juego para madres e hijos son pura debilidad .

La blusa que luce Tatiana, valorada en unos 350 euros , se llama ‘Blue Mushroom’ y destaca por los motivos florales bordados a mano , los románticos volantes en hombros y mangas y el estampado de champiñones (como su propio nombre indica). Y sí, es ideal de la vida.

En Trendencias Sara Carbonero da la bienvenida a la primavera con una blusa de flores: nueve modelos para imitar su look Al ver este precio, hemos pensado «está fuera de nuestro alcance», pero no nos hemos rendido aquí. Tanto nos mola el rollo romántico de esta blusa que nos hemos puesto en busca y captura de un «clon» (lo ponemos entre comillas porque hemos topado con un diseño parecido, no idéntico, las cosas como son).

Blusa estampada de Lloyd’s. 89,90 euros en El Corte Inglés.

Blusa estampada de Lloyd's

PVP en El Corte Inglés 89,90€ La blusa en cuestión es de Lloyd’s , también cuenta con un print en azul y blanco y cuenta con los detalles románticos que la convierten en un diseño de lo más especial , como la manga poeta y el cuello con volantes. Está disponible en El Corte Inglés por 89,90 euros .

Otras ofertas interesantes Si tu almohada tiene más de dos años, ha llegado la hora de cambiarla y estas son seis buenas opciones Cada cosa en su sitio: los seis accesorios para organizar la cocina que realmente merecen la pena No solo capazos: seis bolsos ideales para llevar todo lo que necesitamos a la playa o la piscina Recuerda que puedes seguir ahorrando cada día con los cupones descuento de Amazon

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Trendencias Shopping en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Instagram , Facebook y la revista Flipboard .

Nota: a lgunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias Fotos | Gtres, El Corte Inglés, Muzungu Sisters

LINK ORIGINAL: Trendencias

Entornointeligente.com