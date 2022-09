Tata Martino: Se hablará más del delantero que deje fuera que de los tres que elija

Entornointeligente.com /

LOS ANGELES — El entrenador de la Selección Mexicana , Gerardo ‘Tata’ Martino , reveló que sólo llevará a Qatar 2022 a tres de los cuatro delanteros que convocó para la Fecha FIFA de septiembre, por lo que está consciente de que su decisión final será muy criticada.

«Lo que pasa es que hoy tenemos una desigualdad en las posibilidades, porque hay dos aptos para jugar y dos que no están aptos. Siempre dije que el nueve es Raúl (Jiménez), está con una lesión que no le permite tener continuidad, lo que me produce satisfacción es que no estamos en problemas por escasez, sino que tenemos definir la situación entre cuatro, está claro que los cuatro no van a ir. Entre más motivos den para complicar la situación, lo ve bien. La discusión será el que quede fuera, como siempre sucede, en lugar de los tres que van, se hablará del que queda fuera», comentó ‘Tata’ Martino , entrenador de la Selección Mexicana .

