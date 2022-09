‘Tata’ Martino reitera que ‘Chicharito’ está descartado para Qatar 2022, «así haga 30 goles en dos meses»

Entornointeligente.com /

Gerardo ‘Tata’ Martino no tiene considerado a Javier ‘Chicharito’ Hernández , delantero de LA Galaxy para la Copa del Mundo Qatar 2022 , informó este viernes a ESPN una fuente del tricolor.

La situación del delantero no ha cambiado, pese a que en meses anteriores hubo una reunión virtual y se especuló el posible regreso de Chicharito ante las lesiones y bajo nivel de los atacantes del Tricolor y afirmó una persona con conocimiento del tema que «así haga 30 goles en dos meses, el ‘Tata’ no lo tiene considerado».

Javier ‘Chicharito’ Hernández ha declarado en recientes ocasiones su deseo de volver a vestir la camiseta de la Selección Mexicana y participar con el combinado nacional en Qatar 2022 . Incluso, el jugador afirmó haber tenido una reunión con Gerardo Martino hace unos meses.

Sin embargo, el ‘ Chicharito’ Hernández no ha recibido el ‘perdón’ de Gerardo Martino y de su cuerpo técnico, como para hacerse acreedor a una última convocatoria a la Selección Mexicana por parte del técnico argentino, tras la indisciplina de 2019.

El último partido de Javier Hernández con México , fue el 7 de septiembre de 2019. Martino convocó al ‘Chicharito’ para la Fecha FIFA, en la cual el Tri se enfrentó a Estados Unidos y Argentina. El delantero del Galaxy participó 87 minutos en el compromiso contra las ‘Barras y las Estrellas’ y marcó un gol, el cual es el último que ha conseguido el ariete de 32 años con el combinado tricolor.

La situación del delantero mexicano no ha cambiado al interior del Tricolor, incluso aunque aumente su cuota goleadora con LA Galaxy, no está contemplado por Tata Martino para el Mundial. Imago7 En el duelo ante Argentina, disputado el 11 de septiembre de 2019, el exugador de Chivas no tuvo minutos y desde ese encuentro el ‘Tata’ Martino no ha considerado al ariete que también presume haber jugado en el Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla.

La última competencia oficial del ‘Chicharito’ Hernández con la Selección Mexicana , fue la Copa del Mundo Rusia 2018.

En esa justa, Hernández se ganó la confianza de Juan Carlos Osorio y se convirtió en pieza inamovible del esquema que utilizó el colombiano en los cuatro partidos que disputó el Tri en el certamen.

Es importante recordar que el ‘Tata’ Martino no consideró a Hernández para la Copa Oro 2019, aunque Chicharito reveló en redes sociales que la decisión fue «de mutuo acuerdo», luego de que se especulara que el futbolista había declinado la invitación de jugar el torneo.

La mejor actuación de J avier Hernández con la playera de la Selección Mexicana , se produjo en la Copa de Oro de 2011, donde fue nombrado Mejor Jugador y Bota de Oro del campeonato, luego de clavar siete goles en seis partidos, mismos que le permitieron salir campeón del torneo.

Javier Hernández lleva 34 anotaciones con LA Galaxy desde su llegada al equipo, en enero de 2020. En la actual temporada acumula 14 anotaciones y tres asistencias.

