Tata Martino: «¿Por qué los jugadores mexicanos no se van a Europa? ¿Por qué no los dejan?»

El entrenador de la Selección Mexicana , Gerardo ‘Tata’ Martino , cuestionó luego de que México perdiera por 3-2 ante Colombia : «¿Por qué los jugadores mexicanos no se van a Europa?», después de argumentar que los sudamericanos impusieron su jerarquía para remontar el partido ante el Tricolor.

«¿Por qué los jugadores no se van afuera?, no se van porque no los dejan, porque son exorbitantes las cifras que piden por ellos, cómo hay un jugador que vale 10 millones de dólares y no tiene mercado europeo, hay un mercado paralelo o qué pasa», comentó Gerardo ‘Tata’ Martino , entrenador de la Selección Mexicana .

El técnico argentino mencionó que la jerarquía de futbolistas que juegan en los mejores equipos de Europa provocó la remontada al mostrar su recorrido y experiencia en el Viejo Continente y deben de trabajar en ese aspecto para evitar que el escenario se repita contra selecciones como Polonia .

Gerardo Martino aceptó que Colombia hizo pesar su jerarquía. Imago7 «El primer tiempo de hoy lo tengo que poner en el contexto que corresponde, tenemos el funcionamiento, lo volvimos a encontrar, el tema es cómo pasamos los momentos en los que Robert Lewandoswki y Piotr Zielinski demuestran su jerarquía, hoy nos cambian el partido en una pelota parada. Esto tiene que ver con la historia de México , un lateral ofensivo que acaba con un gol en el arco, hay una infinidad de casos que tienen que ver con situaciones de esta naturaleza, si este es un problema, lo tenemos hoy, pero cuando se cometían esos errores hace 10, 12 años atrás, estos jugadores no jugaban y se cometían igual, porque ahí terminamos escuchando a los que estaban en la cancha en esa época y hablando ahora de lo que pasó en el partido», agregó el ‘Tata’ Martino .

El entrenador destacó a jugadores como Henry Martín , Diego Lainez y Alexis Vega , aunque explicó que deben continuar luchando para ganarse un lugar en la Copa del Mundo de Catar 2022.

