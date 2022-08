Taser: Ciudad irá a la Justicia para ingresar pistolas eléctricas

Entornointeligente.com /

«No se terminó de perfeccionar el acto porque no tenemos el permiso para ingresarlas, pero el proceso licitatorio sí se dio. El proveedor las tiene que traer y no se lo permiten» , dijo el ministro de Seguridad y Justicia de Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro. El precio de mercado de cada una ronda los 2.000 euros.

Policía Reino Unido Según el gobierno británico, el uso del táser casi se duplicó entre 2017 y 2020.

Gentileza: The Guardian El funcionario aclaró que se «agotaron» las instancias administrativas para ingresar las Taser a la Argentina. «Si no tenemos respuesta esta semana, vamos a ir a la vía judicial», adelantó el ministro en diálogo con el canal América y con «Argenzuela», el programa que conduce Jorge Rial en Radio 10 . Según consideró D’Alessandro el ingreso de las Taser «se mantiene frenado por una cuestión ideológica (del Gobierno nacional), ellos no aceptan el uso de este tipo de armas. Esto se usa como una herramienta».

Pistolas Taser: cruces y polémicas Los cruces por el uso de las polémicas pistolas Taser no son nuevos. Las pistolas Taser funcionan emitiendo una descarga eléctrica para incapacitar a una persona o animal en una situación de peligro. El dispositivo recibió fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos así como por el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, que dictaminó que su uso provoca un dolor intenso, constituye una forma de tortura, y en algunos casos, puede incluso causar la muerte.

Desde Cambiemos impulsan la compra de estas armas para la policía y tiene sus argumentos, y . De hecho, el diputado radical Luis Petri y otros 10 legisladores de la bancada opositora presentaron el año pasado una ley que establece la obligatoriedad de contar con armas electrónicas no letales en todos los móviles policiales afectados a tareas de prevención y su disponibilidad en eventos, espectáculos o lugares de concurrencia masiva.

En Lanús , Vicente López, Tres de Febrero y La Plata los jefes comunales se expresaron en conjunto a través de las redes sociales para exponer los beneficios en el uso de esta tecnología ante la suba de episodios delictivos. Incluso también se buscó incorporarlas en Salta y Santa Fe.

Para el exsecretario de Seguridad y candidato a diputado nacional de Juntos por la provincia de Buenos Aires Gerardo Milman las pistolas Taser son armas de uso en más de 100 países del mundo. «Las fuerzas policiales portan estas armas Taser y armas de fuego y gracias al uso de armas que promovimos durante la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad de la Nación», aseguró Milman.

Justamente fue Patricia Bullrich quien autorizó la Ciudad a comprarlas. La falta de estas pistolas «dejan a la policía en una situación de incertidumbre», justificó la exministra.

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli , consideró que prefiere que la Policía «utilice estos dispositivos antes que un arma de fuego» y defendió la licitación de compra de las armas. «Son 300 pistolas Taser con toda la tecnología que tiene que tener: cámara de filmación para poder ver toda la trazabilidad del trabajo y, por supuesto, los oficiales tendrán entrenamiento específico», detalló.

image.png A partir de varios casos policiales como e l crimen del efectivo Juan Pablo Roldán y en particular del «caso Chano», quien recibió un balazo en el estómago en medio de un brote psicótico, hasta el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se mostró a favor de discutir el uso de las Taser . Sus dichos le valieron una fuerte polémica con la exministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic .

En el Gobierno nacional, sectores del kirchnerismo y defensores de derechos humanos rechazan este tipo de armamento. Es más, ONG’s presentaron varios recursos de amparo en la Justicia local y ante foros internacionales para evitarlas. Las autoridades nacionales las consideran un elemento de «tortura» . Para el actual ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, la Argentina no estaba «preparada» para incorporarlas al equipamiento policial.

Marcelo D’Alessandro opinó lo contrario. «Las quisieron comparar con las picadas de la dictadura, pero hoy en el Siglo XXI la tecnología de estas pistolas de abaja letalidad tiene cámara, voltajes, la trazabilidad absoluta y sirven para defender a los policías. Tampoco queremos minar la Ciudad con estas armas. ya viajaron instructores para capacitaciones. No van a estar todos los policías con estas pistolas, son 2 por comuna, unos 60 policías» , explicó.

Pistolas Taser: pedidos de información Tras conocerse la licitación porteña, la legisladora del Frente de Todos , Claudia Neira , que integra la Comisión de Seguridad en la Legislatura , argumentó que «es indispensable contar con la información completa acerca de la adquisición de pistolas TASER por parte del Ministerio de Seguridad, no sólo las dotaciones actuales y sus criterios de asignación, que deben estar acompañados por los informes técnicos pertinentes, sino también la planificación de futuras adquisiciones».

«Entendemos que el debate debe darse siguiendo las recomendaciones de la ONU sobre el marco, los límites y los niveles de profesionalización para el empleo de la fuerza y de armas de fuego», afirmó.

Embed En ese sentido, consideró que «cada Estado debe definir, a partir de las características de sus propias fuerzas de seguridad, qué armas no letales o de menor letalidad deben ser utilizadas para cada territorio y clase de delitos, sin dejar de lado un cuidadoso control sobre su uso para reducir al mínimo el riesgo de lesiones a terceros».

Para Neira la utilización de este armamento «merece un debate sin demagogia, sin apelar el dolor de hechos terribles y fuera de todo prejuicio ideológico».

«Debemos contar con la información necesaria para poder construir consensos democráticos que garanticen a la ciudadanía tanto políticas de seguridad efectivas como los límites del uso de la fuerza por parte del Estado» , expresó.

Pistolas Taser: en qué quedó la licitación Según explicaron desde el Gobierno porteño, en marzo de 2019 se aprobó el llamado a licitación pública para la compra de «dispositivos de control electrónico» para la Policía de la Ciudad. Luego, en diciembre de 2020 se aprobó a través de la Resolución 2020-275-GCABA-SSGA l a adjudicación de la compra a la firma Buccello y Asociados , responsable por el ingreso de los materiales y la certificación de instructores. En ese mismo diciembre se inició el trámite correspondiente ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), (ex Renar), y en marzo de 2021 se remitió información complementaria solicitada por el organismo.

Pero en mayo de 2021, cuando las Agencia aprobó la adquisición de las 60 armas electrónicas incapacitantes modelo X2, despidieron al responsable y todo quedó frenado. «A la semana echaron al funcionario que nos firmó la autorización» , se quejó D’Alessandro en relación a la salida de Ramiro Urristi, quien había sido nombrado por la exministra de Justicia, Marcela Losardo .

«Es una vergüenza tener que judicializar estos temas, cuando tenemos nuestra propia autonomía, policías y leyes. Para abordar la seguridad en la Ciudad, que duplica su población, necesitamos tener las Taser» , concluyó D’Alessandro.

