Tarjetas prepago: cuatro recomendaciones para evitar estafas

Entornointeligente.com /

De hecho, el uso creciente de estas herramientas financieras empieza a posicionarse como la mejor alternativa para realizar pagos sin la necesidad de portar dinero en efectivo. Según el último reporte de Minsait Payments, Perú fue el país que más incrementó el uso de las tarjetas como medio de pago en el último año. Pasó de un 27,6% a un 42,3% en el uso de estas herramientas y se sitúa por encima de México (40%) y Ecuador (31,5%) en el uso de tarjetas de débito, crédito y prepago físicas como principal medio de pago. «La industria de las tarjetas de pago está en constante crecimiento tecnológico para ofrecer cada vez una mejor experiencia al usuario en términos de usabilidad, performance y herramientas antifraude», señala Tomás Bercovich, Ceo y Cofundador de Global66. «Por eso mismo, se deben tener en cuenta una serie de recomendaciones que le evitarán al usuario dolores de cabeza e incrementarán su confianza frente a esta alternativa que hoy se puede usar de manera física y digital, dependiendo de su emisor», agrega. En ese sentido, Global66 brinda una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de ser víctimas de fraude al momento de usar una tarjeta prepago: 1) Elige tarjetas y plataformas financieras seguras Aunque cada vez más entidades tienen en cuenta la seguridad de las tarjetas, es importante que verifiques la información del emisor de tu tarjeta: cómo y dónde opera, cuáles son sus respaldos, su plataforma, la calidad del producto, atención al cliente, entre otros. 2) Realiza compras en comercios digitales seguros En cuanto a compras virtuales, debes tener en cuenta que antes de introducir los datos de tu tarjeta es importante confirmar que te encuentres en una página web segura. Algunos indicadores que son útiles para identificar la legitimidad del sitio son que su dirección https no tiene errores de ortografía o de maquetación; y la página cuenta con el candado que indica que la conexión es segura. No olvides que nunca debes guardar tus datos bancarios en la web. 3) Configura las notificaciones Verifica que la compañía que te brinda una tarjeta prepago cuente con un sistema de notificaciones que te indiquen cada vez que realiza una transacción. Saber si tu tarjeta ha sido utilizada por terceros es más fácil si llega un mensaje (SMS) o un aviso al correo electrónico. Así, desde la app o web de la entidad será posible solicitar una alerta para desactivar la tarjeta o congelarla. 4) No perderla de vista Al momento de realizar pagos es importante tener siempre a la vista tu tarjeta prepago. Aunque en varios establecimientos aún piden clave, existen otros donde está implementado un sistema de pago sin contacto. Al tener siempre contigo tu tarjeta podrás evitar cualquier intento de clonación o robo. No olvides además asegurarte de que al teclear el número pin nadie te esté observando Más en Andina: El Ministerio de Economía y Finanzas ( @MEF_Peru ) revela que el Perú tiene una de las menores tasas de interés entre las economías emergentes y de la región, gracias a que mantiene una baja deuda pública. ?? https://t.co/bnTQE9iiD1 pic.twitter.com/BwxK2CafWH

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 31, 2022 (FIN) NDP / MDV /JJN Publicado: 1/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com